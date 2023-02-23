策略師仍看多 史指全年升5%

根據《路透》調查，史坦普500指數 預計到年底將較21日收盤價上漲約5%，但接受調查的許多策略師預測高利率 和高通膨將讓史指在未來3個月內出現修正。

接受調查的42位策略師預測中值顯示史指將在2023年收於4200點，全年上漲9.4%。該預測值與2022年11月的調查沒有變化。

超過70%的策略師表示，未來3個月美股很有可能出現修正。有4人認為機率不高。

然而，超過四分之三的受訪者直指這項預測與Fed等央行在12個月內降息 沒有太大關聯。

Wells Fargo Investment Institute資深全球市場策略師薩馬納(Sameer Samana)表示，「利率走高並維持偏高水平更久的可能性增加了。這也增加了Fed犯錯的可能性，這將對本益比造成壓力。」

由於勞動市場和整體經濟比之前預期更具韌性，他認為這讓「通膨的下滑路徑比最初預期的更淺」。

根據最新的Refinitiv數據，史指未來12個月的獲利預期為18.5倍，而過去20年的平均遠期本益比為15.8倍。

根據Refinitiv數據， 2月17日華爾街對史指2023年獲利成長的預期，已從1月1日的4.4%降至1.6%。

明尼亞波利斯美國商銀財富管理公司首席股票策略師桑德文(Terry Sandven)認為「股市面臨重大阻力」，包括通膨上升、Fed評估升息周期以及2023年獲利預期下降。

因此，他「很難想像股市會大幅走高」，但他仍然表示「市場情緒正變得越來越有建設性」。即使年底史指目標並不取決於降息，但他表示「這確實取決於通膨放緩和獲利可見度提高」。

調查還顯示，道瓊工業平均指數預計全年將上漲9.2%，年底將達到3萬6200點。在11月的調查中，策略師預計道指2023年底將收於3萬6500點。（財經新聞組）