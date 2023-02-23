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Fed會議紀錄：有必要繼續升息

財經新聞組／綜合報導

最新公布的Fed會議紀錄顯示，官員在最近一次會議上表示，跡象顯示通膨正在下降，但不足以抵消進一步升息的必要性。

會議紀錄指出，通膨「仍遠高於」Fed 2%的目標。隨之而來的是勞動市場「仍然非常緊張，導致工資和物價持續面臨上行壓力」。

因此，Fed批准升息1碼(25個基點)，這是自2022年3月展開緊縮周期以來的最小幅幅度升息，使聯邦基金利率達到4.5%-4.75%的目標範圍。 但會議紀鄉鰻指出，放緩升息仍伴隨著對通膨的高度擔憂。

紀錄指出，「與會者認為，過去三個月收到的通膨數據顯示，每月物價上漲速度有所放緩，但強調需要更多證據證明整體物價有所改善，才能確信通膨正在持續下行路徑上。」

紀錄重申，成員們認為「持續」升息是必要的。

即使升息1碼獲得一致同意，但會議紀錄指出並非所有人都支持，「『少數』成員表示希望升息2碼，即50個基點，這將顯示出降低通膨的更大決心。」1個基點等於0.01個百分點。

聖路易斯Fed行長布拉德和克利夫蘭Fed行長梅斯特近日先後表示，他們是希望採取更積極動作的成員之一。然而，會議紀錄沒有詳細說明「少數」有多少，也沒有詳細說明哪些FOMC成員希望升息2碼。

會議紀錄指出，「贊成升息2碼的與會者指出，考慮到對及時實現物價穩定的風險看法，升息幅度越大，目標區間就會越快地接近能夠實現充分限制性立場的水平。」

市場擔心如果Fed行動過快或過火，可能會使經濟陷入衰退。

會議紀錄指出，「部分」成員認為經濟衰退的風險「升高」。 其他官員公開表示，他們認為Fed可以避免經濟衰退並實現經濟「軟著陸」，經濟成長會大幅放緩但不會收縮。

升息 利率

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