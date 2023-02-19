聯準會恐升息到8%？總經專家拋震撼彈：這數據成美通膨關鍵指標

美國聯準會。（路透）

聯準會升息 路徑牽動全球股債匯走勢，總經專家呂宗達表示，美國有學者認為，聯準會得將利率 拉到8%，才能壓制42年來最嚴峻的通膨；他並提及，美國薪資高漲，形成「薪水增加、消費暢旺、景氣過熱、聯準會升息」漩渦，要把通膨打破，首要之務是美國薪資漲幅必須回落。

債券聯誼會日前舉辦「2023全球經濟趨勢與債市展望」，邀請台北金融基金會諮詢顧問呂忠達、富邦證券金融交易處資深副總經理吳仁傑進行專題演講。

展望2023年債市前景，吳仁傑表示，「去年對債券交易員而言，是非常痛苦的一年」，不過，若通膨持續平緩下滑，升息末端加上可能的避險需求，「美債最壞的情況可能已經過去」。

吳仁傑強調，觀察重點有二，一是聯準會將維持高利率時間，目前市場可能過度樂觀；二是央行升息政策將暫告段落，若如聯準會所言不考慮降息，資金輪動下，今年股市與債市的表現將出現分歧。

吳仁傑表示，美國去年大幅升息，讓投資人轉投美債懷抱；據他觀察，目前「BBB」等級以上的美國債券非常好賣，5年利率超過5%，成為投資人的新寵。

對於美國今年通膨前景，呂宗達表示，自己是一名聯準會前官員的學生，他的老師認為，根據泰勒法則，聯準會應該把利率拉到8%，才能有效壓抑通膨，這是比較極端的看法。因美國去（2022）年以來八度升息、幅度達18碼，但失業率 跌至53年新低，非農就業人數仍逆勢攀升，聯準會只把利率升到5%，恐無法壓制通膨。

不過，先前股匯市上演的一波反彈戲碼，隱含市場對下半年可能降息的預期，顯示市場押寶，聯準會這波升息的終端利率僅會在5%附近。

呂忠達說，聯準會主席鮑爾先前提到，商品通膨已見下修，但租金通膨下來的幅度太小、速度太慢，服務業通膨問題最為棘手，失業率為53年新低，美國勞工平均時薪年增率過去十幾年都在2%左右，1月維持在4.4%的高點，「如果美國服務業還是這麼火熱，我們看不到這波通膨的盡頭」。

他表示，美國勞工薪水增加帶動消費暢旺，景氣活絡進而過熱，導致聯準會必須升息抑制，美國總經已落入這個漩渦，稱之為「薪資物價螺旋式上升」，因此，美國要把通膨打破，薪資漲幅必須要先下來，勞工平均時薪年增率成為重要觀察指標，如果這項指標沒有收斂到2%，很難期待美國通膨會明顯降溫。