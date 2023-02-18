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氣球事件後美中高層首晤 布林肯：不容再犯

美官員證實：布林肯與王毅在慕尼黑舉行場邊會談

高盛、美銀：Fed今年還會升息三次

編譯湯淑君／綜合外電
聯準會（Fed）。（路透）
聯準會（Fed）。（路透）

又有兩位聯準會（Fed）官員表示，升息必須持續不輟，才能成功抑制通膨，但其中一位認為應緩步為之。

前財長、哈佛大學教授桑默斯也認為，最新通膨數據顯示美國物價壓力蔓延更廣，但若據此推論Fed下月必須恢復升息2碼（0.5個百分點），還言之過早。

根據高盛和美國銀行（BofA）的最新預測，Fed今年還將升息三次，每次1碼；兩家銀行之前都認為今年只將升息兩次。而美國貨幣市場反映，投資人預料7月將升息至5.3%，本月初原本預期只會到4.9%。

Fed理事鮑曼17日在田納西州一場銀行業會議說：「要達到2%通膨目標，仍有長路要走。聯邦資金利率必須繼續提高，直到見到更多朝目標邁進的進展為止。」

她指出，以Fed偏好指標衡量，目前通膨率仍是通膨目標的兩倍多，而1月就業報告出奇強，消費者支出也很強，證明緊縮貨幣政策尚未充分見效，況且地緣政治風險可能再度推升能源成本。

同日，里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金也表示，Fed必須把利率升得更高，但他主張維持一次升息1碼，待通膨走向更清晰，再決定終點利率應提高或降低。他在維吉尼亞州一個活動場合說：「還需要升息數次，才能把通膨壓回目標。至於多少次，仍待觀察。」

Fed在2月初把升息幅度從12月的2碼縮小至1碼，聯邦資金利率提高到4.5%~4.75%。官員表示，放緩升息腳步，更有助於評估貨幣政策對經濟起了什麼作用。

然而，基於1月就業、零售支出和通膨數據都高於預期，鷹派官員梅斯特和博拉德日前呼籲，Fed應對擴大升息持開放態度。

升息 利率 貨幣

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