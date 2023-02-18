上周IPO暴增 15個月來最多

IPO 寒冬可能真的過去了。在俄羅斯入侵烏克蘭和通膨反彈引發一輪市場波動，並遏止2022年大多數IPO一年後，上周出現一連串企業掛牌上市。根據Dealogic的數據，這是15個月來最繁忙的一周。

上周總計完成5項IPO，包括太陽能技術公司Nextracker Inc的6.38億元和中國感應器製造商禾賽集團(Hesai Group)的1.9億元。根據Dealogic數據，這些IPO總共募集約11.7億元資金，是前周1.93億元的6倍。

諮商銀行和律師表示，如果市場在市場波動性下降和企業估值上升的幫助下繼續解凍，預計幾家蓄勢待發的大公司，包括社交媒體公司Reddit和軟銀旗下的晶片製造商Arm Holdings，都可能會2023年下半年啟動IPO。

巴克萊美洲股票 資本市場聯席主管史托維(Rob Stowe)表示：「看到這些交易真的令人鼓舞。這是更全面的IPO市場復甦的第一步，一些更強勁的產業帶動了早期趨勢。」

Dealogic數據顯示，2022年不包括空白支票 收購公司(BCAC)在內的IPO募集資金為20多年來最低，僅募得87億元，而2021年為1541億元。

華爾街 的恐懼指標Cboe波動率指數(VIX )自年初以來下跌近12%，代表投資人的焦慮情緒有所減輕，並讓IPO的啟動變得更加容易。

摩根史坦利美洲股權資本市場聯席主管韋敦霍爾(Andrew Wetenhall)表示，「我認為我們所處的市場至少已經開始開放，但並不是每個公司都想IPO。」

部分顧問表示，某些公司在決定啟動IPO之前等待趨勢持續復甦。他們補充說，如果市場繼續復甦，這可能至少要到夏天才能實現。

摩根大通股票資本市場副主席外斯(Michael Wise)表示：「可能要到夏季才會開始看到更傳統的IPO行程。下一波IPO將是非常特定產業和主題性導向。」