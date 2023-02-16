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高利率高通膨 美經濟不著陸

財經新聞組／綜合報導

最新CPI數據顯示通膨壓力仍存，在經濟仍具韌性的背景下，Fed承受加強對抗通膨的力道，讓華爾街專業人士開始重新思考美股方向。

在CPI數據高於預期後，債券投資人對利率將突破5%並維持這個水平的預期升溫。2年期美國國債殖利率再次飆升，對今年底前降息的設定幾乎消失，與幾周前的看法背道而馳。

美股多空力量正在激烈爭論重點何在：是升息，還是足以新增50萬個就業崗位的強韌經濟？美股走勢反映出雙方的觀點，史坦普500指數先升後跌，隨後再次反彈，這是因為交易員仔細評估仍處高點的CPI以及未顯露放緩跡象的經濟和企業獲利數據。

這讓巴克萊策略師提出另一種預期：經濟將持續成長，同時Fed可能會執行更久的限制性政策，並稱這種情況為「不著陸」。

巴克萊策略師考烏(Emmanuel Cau)表示：「市場預期似乎已經從硬著陸轉向軟著陸，現在又轉向不著陸，也就是經濟仍具韌性，通膨長期處於高點。」

由於預期Fed將採取更為限制性的政策路徑，摩根史坦利對美國國債的評級從加碼轉為中性，並預計隨著投資人不再相信美國即將轉向，建議削減美元空頭部位。

雖然相對較高的利率與強勁的獲利成長並存不是常態，但在美國並非史無前例。在1990年代下半葉，史指成分股獲利攀升，與此同時，Fed也正小幅提高利率。雖然Fed推動政策正常化的努力最終在2018年最後一季打壓了股市，但在前總統川普執政期間，企業獲利反而大幅飆升。

而另一方面，Fed官員將最新的通膨數據視為另一個訊號，即利率需要回到一定水平以確保通膨繼續下降。這種觀點幾乎在近一年來一直困擾著投資人，並在華爾街引發新一輪警告，認為反彈不可能持續下去。（財經新聞組）

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