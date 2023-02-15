特斯拉休旅車 又漲了

特斯拉14日調整Model 3和Model Y在美國市場的售價。 （路透）

電動車 廠特斯拉 （Tesla）14日調整Model 3和Model Y在美國市場的售價，為開年以來第四度調整美國電動車價格。

根據特斯拉官網，Model Y性能版跨界車價格調漲1,000美元，至5萬8,990美元，平價款轎車Model 3調降500美元至4萬2,990美元；兩款車皆適用7,500美元聯邦租稅減免優惠。

特斯拉上次調整美國電動車售價是在本月初。特斯拉官網的資料顯示，當時Model Y長程版調漲1,500美元，至5萬4,990美元；Model Y性能版也調漲1,000美元至5萬7,990美元，但仍比1月降價前分別便宜15%和17%。

在特斯拉宣布漲價前，美國財政部宣布，像Model Y這類跨界休旅 車，只要售價低於8萬美元，即可享有聯邦租稅減免，使更多的跨界休旅車，符合新修改後的聯邦租稅減免資格。

這是特斯拉、通用、福特等車廠的一大勝利，他們已呼籲拜登政府放寬通膨削減法案中的車輛減稅資格，以使旗下更多產品能享有這項補貼。在財政部修改措施前，包括特斯拉的Model Y和凱迪拉克Lyriq等車款，購置時都無法獲得7,500美元的減稅。

目前符合減稅資格的電動車，必須是在美國製造，且休旅車、卡車、皮卡的售價必須在8萬美元以內，客車、轎車、旅行車則為5.5萬美元以下，才能夠申請補貼。

然而，先前財政部以美國環保局（EPA）的耗能標準，把特斯拉Model Y和福特的Mach-E認定為轎車，引發了車廠和遊說團體的反彈，因為這與其他聯邦機構對車輛的界定並不一致。