我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一代巨星劉文正去年病逝賭城 經紀人證實 享壽70歲

圖輯／「偶像始祖」劉文正 歌曲傳遍華語圈、東南亞

特斯拉休旅車 又漲了

編譯洪啟原、陳律安／綜合報導
特斯拉14日調整Model 3和Model Y在美國市場的售價。 （路透）
特斯拉14日調整Model 3和Model Y在美國市場的售價。 （路透）

電動車特斯拉（Tesla）14日調整Model 3和Model Y在美國市場的售價，為開年以來第四度調整美國電動車價格。

根據特斯拉官網，Model Y性能版跨界車價格調漲1,000美元，至5萬8,990美元，平價款轎車Model 3調降500美元至4萬2,990美元；兩款車皆適用7,500美元聯邦租稅減免優惠。

特斯拉上次調整美國電動車售價是在本月初。特斯拉官網的資料顯示，當時Model Y長程版調漲1,500美元，至5萬4,990美元；Model Y性能版也調漲1,000美元至5萬7,990美元，但仍比1月降價前分別便宜15%和17%。

在特斯拉宣布漲價前，美國財政部宣布，像Model Y這類跨界休旅車，只要售價低於8萬美元，即可享有聯邦租稅減免，使更多的跨界休旅車，符合新修改後的聯邦租稅減免資格。

這是特斯拉、通用、福特等車廠的一大勝利，他們已呼籲拜登政府放寬通膨削減法案中的車輛減稅資格，以使旗下更多產品能享有這項補貼。在財政部修改措施前，包括特斯拉的Model Y和凱迪拉克Lyriq等車款，購置時都無法獲得7,500美元的減稅。

目前符合減稅資格的電動車，必須是在美國製造，且休旅車、卡車、皮卡的售價必須在8萬美元以內，客車、轎車、旅行車則為5.5萬美元以下，才能夠申請補貼。

然而，先前財政部以美國環保局（EPA）的耗能標準，把特斯拉Model Y和福特的Mach-E認定為轎車，引發了車廠和遊說團體的反彈，因為這與其他聯邦機構對車輛的界定並不一致。

特斯拉 電動車 休旅

上一則

索羅斯搶進美公司債

延伸閱讀

電動車競爭激烈組織精簡 福特歐洲裁員3800人

電動車競爭激烈組織精簡 福特歐洲裁員3800人
全球去年電動車銷售首破千萬輛 比亞迪擠下特斯拉稱冠

全球去年電動車銷售首破千萬輛 比亞迪擠下特斯拉稱冠
索羅斯上季趁低加碼特斯拉 也敲進女股神的ETF

索羅斯上季趁低加碼特斯拉 也敲進女股神的ETF
特斯拉中國價格又動 暢銷款Model Y漲2000人民幣

特斯拉中國價格又動 暢銷款Model Y漲2000人民幣

熱門新聞

美國商務部週二（7日）公佈2022年外貿數據顯示，中國不再是美國第一大貿易夥伴國地位，這是自2019年以來首次。(新華網)

中國不再是美國第一大貿易國 貿易戰以來首次

2023-02-08 08:58
衛生紙價格漲不停，主要因紙漿供應吃緊。 （路透）

衛生紙價格還在漲 竟跟房市降溫有關

2023-02-11 08:09
財星雜誌（Fortune）報導，儘管裁員號稱可節省成本，但裁員常衍生龐大的短期支出，因企業需一次支付數百筆、甚至數千筆資遣費。（路透）

裁員等於省錢？Meta等大企業裁員成本曝光

2023-02-10 07:18
投資人擔心Google在最新的AI爭霸戰中，正輸給競爭同業微軟。（路透）

AI機器人被揪出答錯了 Google股價崩跌7% 市值蒸發千億

2023-02-08 19:11
人工智慧公司OpenAI的聊天機器人ChatGPT掀起熱潮。 （路透）

ChatGPT浪潮來襲 首批贏家與輸家呼之欲出

2023-02-10 06:49
前美林首席北美經濟學家羅森伯格警告，美股可能從目前價位摔落30%，也許聯準會（Fed）今年會降息，但美股由空翻多最快也是2024年的事了。 圖／路透

前美林策略師：美股恐重摔30% 觸底回升只能等待明年

2023-02-11 12:08

超人氣

更多 >
密州大3死5傷均為學生 倖存者忘不了同學痛苦尖叫求救

密州大3死5傷均為學生 倖存者忘不了同學痛苦尖叫求救
美、英1億人有前期糖尿病 研究：每日服維他命D可改善

美、英1億人有前期糖尿病 研究：每日服維他命D可改善
一人擁有好幾個銀行帳戶 至少可享這4個好處

一人擁有好幾個銀行帳戶 至少可享這4個好處
砸錢進晶片市場？張忠謀告訴裴洛西：美國不要太天真

砸錢進晶片市場？張忠謀告訴裴洛西：美國不要太天真
布碌崙駕車撞人案華人單親爸慘死 孩子接通知以為詐騙

布碌崙駕車撞人案華人單親爸慘死 孩子接通知以為詐騙