1月CPI年比上漲6.4% 高於預期 可能支持Fed繼續升息

1月消費者物價指數（CPI）月比漲0.5%，年比上升6.4%，增幅分別大於經濟學家預期的0.4%和6.2%。（美聯社）

勞工部 14日（周二）發布報告，住房、天然氣 和燃料價格上漲對消費者造成影響，1月的通膨走高。

勞工部說，1月消費者物價指數 （CPI）月比漲0.5%，年比上升6.4%，增幅分別大於經濟學家預期的0.4%和6.2%。

扣除波動較大的食品和能源，1月核心CPI月比上漲0.4%，年比上升5.6%，也分別高於預期的0.3%和5.5%。

分析師指出，最新數據不僅反映美國通膨的黏著性，甚至代表物價有升溫跡象，可能支持聯準會（Fed）繼續升息。

1月消費者物價指數（CPI）升幅普遍略高於預估，而且去年12月的數據也向上修正，顯示聯準會以及金融市場先前對於「通膨下降進展」都過於樂觀，頂峰利率將比預期更高。預料聯準會不僅在3月中開會時仍將升息1碼，且幾乎可以確定5月還會再升1碼。美股期指平穩，美元跌。

1月整體CPI比12月上升0.5%，符合預估，但去年12月的升幅卻由-0.1%上修為＋0.1%，來回相差0.2個百分點，顯示通膨動能有再度增強跡象，主要是因為能源價格及居住成本上揚；與比去年同期相比上升6.4％，雖比去年12月時的6.5%升幅稍降，但高於預估的6.2%。

扣除能源及食品之後的核心CPI依然頑強，比去年12月上升0.4％，符合預估，而12月時的升幅也由0.3%上修到0.4%；年升幅由5.7%微降到5.6%，但略高於預估的5.5%。

1月勞工實質薪資年減1.8%，減幅比12月時1.5%更大，顯示儘管工資持續上升，但勞工實質所得不增反減，也醞釀工資將進一步升高。

經濟學者表示，1月CPI升幅擴大，先前促使通膨下降的因素逐漸失去作用，加上1月就業報告超強，以及消費支出強韌，支持聯準會將利率升到比預期更高的水位，且維持高檔更久，且勞動市場緊俏也將繼續推升工資及服務業價格。

專家預料聯準會不僅3月及5月將會各升息1碼，甚至6月都有可能再升，比聯準會之前預估的頂峰利率水位更高。

CPI升幅雖高於預估，但並未對美股造成衝擊，期指在平盤上下小幅波動，美元下跌。