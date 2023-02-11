愛迪達不妙 今年營收恐銳減

德國運動用品大廠愛迪達9日示警，在最糟情況下，2023年恐怕出現7億歐元（7.52億美元）營業損失。（美聯社）

運動用品大廠愛迪達（Adidas）示警，在最糟的情況下，2023年營收 恐怕銳減12億歐元（13億美元），主要是與饒舌歌手「肯爺」肯伊威斯特（Kanye West，已改名為Ye）結束合作的影響所致。愛迪達股價10日在德國股市開低走低，一度暴跌約12%。

愛迪達9日在全年財測中說，不銷售既有的肯伊威斯特聯名運動鞋Yeezy系列產品，全年營收可能因此降低12億歐元，且營業利益減少5億歐元。愛迪達預期，在不計匯率 影響的情況下，今年營收將減少高個位數百分比，基本營業利益約落在收支平衡的水準。

若該公司決定不再利用任何現有的Yeezy產品，打消庫存，將使今年營業利益進一步減少5億歐元。此外，愛迪達預計最多還會產生2億歐元的一次性成本，這些費用是該公司目前正在進行的策略評估所致，目的是從2024年起重新實現獲利成長。

若這些事情都真的發生，愛迪達預計今年營業損失7億歐元。

愛迪達聲明指出：「儘管公司持續評估未來利用Yeezy存貨的方式，這份財測反映不銷售既有存貨的不利影響已相當大」。

與此同時，愛迪達也在中國遭遇挑戰。受消費者抵制、防疫 限制的影響，當地購買愛迪達鞋款和服飾的需求已下滑。

彭博行業研究（BI）分析師戈亞爾指出，這份疲軟的財測，意味著新領導階層（執行長古爾登上個月才走馬上任），必須改進執行能力和促進品牌健全，「我們認為，這個銷售指引不是只有少了Yeezy的12億歐元而已，這反映了該公司難以吸引買氣、止住市占流失」。

愛迪達同日也公布2022年初步財報，去年營收較前年增加6%至225.11億歐元，若不計匯率影響則僅成長1%，毛利率從2021年的50.7%降到47.3%，營業利益驟降66%至6.69億歐元，營業利益率僅3%，遠低於2021年的9.4%。

根據財報，愛迪達來自持續營運業務（不計Reebok業務）的淨利為2.54億歐元，也遠不如2021年的14.9億歐元。