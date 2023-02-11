散戶資金目標 特斯拉和AI股

摩根大通近期統計顯示，1月下旬來自散戶的股票和ETF交易訂單已占美股總成交量的23%，甚至比2021年的22%前紀錄還要高。

追蹤美股散戶交易流量的研究機構Vanda Research最新報告顯示，散戶流入美股資金再度達到2020-21年水平，而這次從資金流向顯然並不均勻，目標更為明確，顯示每個人都有偏好的標的。

Vanda Research報告指出，特斯拉 正經歷前所未有的需求激增，人工智慧(AI )相關概念股以及FAANG的其他股票也是如此，但都比不上特斯拉。

根據Vanda Research散戶流量追蹤器，近期前10大標的分別為：特斯拉、亞馬遜、蘋果、Meta、AMD、輝達、谷歌 A股、微軟、谷歌C股、C3.ai、Carvana。而波動幅度前三大分別是C3.ai、Meta和Bill.com。

數據顯示，最近一周特斯拉在所有單一股票和整體淨買入數量的占比分別達到24%和33%。雖然Vanda認為投資人比較像是在追高，以彌補2022年的虧損，但在特斯拉3月1日投資人大會前，人們對其「宏遠計畫」第三部分的憧憬也在升溫。

至於AI概念股方面，過去一周谷歌、微軟和百度都分別發布有關聊天機器人的最新消息。Vanda Research指出，過去幾天散戶淨流入資金繼續大量湧向C3.ai，但情形已經略有放緩。C3.ai 近日宣布推出C3 Generative AI產品套件，能把OpenAI、谷歌和學術界等組織的最新AI功能以及最先進的模型，整合到C3.ai的企業AI產品中。

Vanda Research指出，當前與2021年初熱潮不同之處在於目前「害怕錯過」(FOMO)和熱門題材的動能推動了資金流動，讓散戶更「容易受到負面因素的影響」，「但即使如此，如果宏觀條件在短期內保持有利，不排除AI相關概念股或其他利基市場標的的投機活動將繼續進行。」（財經新聞組）