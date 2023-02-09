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鮑爾:今年通膨將顯著下降

編譯任中原、劉忠勇／綜合報導
鮑爾預期，今年將是「通膨顯著下降的一年」。(歐新社資料照片)
鮑爾預期，今年將是「通膨顯著下降的一年」。(歐新社資料照片)

美國聯準會（Fed）主席鮑爾7日警告，勞動市場仍非常緊俏，可能必須提高利率到超出投資人預期的水準，要壓低通膨可能得花「相當長的期間」，並預期今年將是「通膨顯著下降的一年」。市場認為，鮑爾是在重彈上周談話的老調，未因1月就業報告超強而發出更多「鷹聲」，美元8日盤中應聲走低。

鮑爾在華府經濟俱樂部時接受知名企業家魯賓斯坦訪談，他說，他認識的人都沒預料到1月就業報告會「這麼強勁」，「我認為我們將須進一步升息。勞動市場超乎尋常之強」。鮑爾所說的「升息」是複數型態，因此接下來可能不只再升息一次。

他說，Fed正在傳達「通膨減緩過程已經開始」的訊息，但還有「長路要走」，且在早期階段，「路程可能相當顛簸」，這也顯示，目前還嗅不到任何Fed今年會降息的味道。這是鮑爾在1月超強就業數據公布後首度公開談話。

他也說，「現實是我們必須回應數據」，熱絡的勞動市場可能會成Fed提高利率到「高於市場所反映水準」的「合理論據」。市場目前預期美國利率將在6月攀抵約5.1%的高峰，但預測會在年底前降息。

鮑爾強調，Fed的政策將視陸續公布的經濟數字而定，但若數據持續「比我們的預期更強」，Fed將「確定會升息更多」。

他重申，「我們預料2023年是通膨顯著下降的一年」，「我的猜測是當然不會在今年，要等明年才能降到接近2%。」他在被問到為何通膨目標是2%時說，這是「全球標準」，Fed也未考慮改變。

市場普遍認為，鮑爾這場訪談未透露新訊息，也未如市場憂慮地釋出更多鷹派訊息，且鮑爾二度使用「通膨減緩」一詞，暗示維持上周談話的論點。

鮑爾 升息 就業

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