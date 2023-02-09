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分析:通膨降是假象 下半年硬著陸

財經新聞組／綜合報導

市場對通膨今年將進一步下降的預期，正被另一種可能性所取代，也就是物價上漲的任何改善都將是短暫的。

摩根大通和美銀證券策略師以及歐洲太平洋資產管理公司首席市場策略師希夫(Peter Schiff)等知名分析師，都將近期的通膨下降與「暫時性」一詞聯繫在一起。

諷刺的是：「暫時性」一詞是Fed官員在2021年用來描述通膨的用語，結果證明其判斷是錯誤的。

以柯蘭諾維奇(Marko Kolanovic)為首的小摩策略師本周發布題為《暫時性通貨收縮？》的研究報告指出，企業面臨著裁員或坐視獲利率惡化的艱難選擇，而目前「正走向獲利率惡化的道路，最終將導致裁員」。

策略師們指出，「因此在這種情況下，通膨率下降不是什麼值得慶祝的事情，因為它會讓利率處於更緊的狀態，而各國央行改變政策路線的速度會很慢，除非出現風險事件迫使利率重置。

美商銀策略師哈奈特(Michael Hartnett)等人則指出，今年上半年通膨下降「將被證明是『暫時的』，而且美國經濟下半年將面臨『硬著陸』的風險」，這是一種「熊市風險」。

紐約對沖基金WinShore Capital Partners的美國國債通膨保值證券交易員胡剛(Gang Hu, 音譯)表示，「這是2023年唯一的情況：暫時性的通貨緊縮下降。勞動市場非常緊張，這使得通貨膨脹的局勢非常、非常複雜。」

他指出，「短暫意味著通膨下降的時間較短。我們相當肯定這種下降趨勢還會持續5到6個月，但不確定之後會發生什麼。」「如果市場認為將會有一段合理的長期通膨下降時期，資產就不會拋售。但我認為未來有70%可能性出現更多通膨問題，部分原因是歐洲能源成本上升。」（財經新聞組）

利率 裁員 證券

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