分析:通膨降是假象 下半年硬著陸

市場對通膨今年將進一步下降的預期，正被另一種可能性所取代，也就是物價上漲的任何改善都將是短暫的。

摩根大通和美銀證券 策略師以及歐洲太平洋資產管理公司首席市場策略師希夫(Peter Schiff)等知名分析師，都將近期的通膨下降與「暫時性」一詞聯繫在一起。

諷刺的是：「暫時性」一詞是Fed官員在2021年用來描述通膨的用語，結果證明其判斷是錯誤的。

以柯蘭諾維奇(Marko Kolanovic)為首的小摩策略師本周發布題為《暫時性通貨收縮？》的研究報告指出，企業面臨著裁員 或坐視獲利率 惡化的艱難選擇，而目前「正走向獲利率惡化的道路，最終將導致裁員」。

策略師們指出，「因此在這種情況下，通膨率下降不是什麼值得慶祝的事情，因為它會讓利率處於更緊的狀態，而各國央行改變政策路線的速度會很慢，除非出現風險事件迫使利率重置。

美商銀策略師哈奈特(Michael Hartnett)等人則指出，今年上半年通膨下降「將被證明是『暫時的』，而且美國經濟下半年將面臨『硬著陸』的風險」，這是一種「熊市風險」。

紐約對沖基金WinShore Capital Partners的美國國債通膨保值證券交易員胡剛(Gang Hu, 音譯)表示，「這是2023年唯一的情況：暫時性的通貨緊縮下降。勞動市場非常緊張，這使得通貨膨脹的局勢非常、非常複雜。」

他指出，「短暫意味著通膨下降的時間較短。我們相當肯定這種下降趨勢還會持續5到6個月，但不確定之後會發生什麼。」「如果市場認為將會有一段合理的長期通膨下降時期，資產就不會拋售。但我認為未來有70%可能性出現更多通膨問題，部分原因是歐洲能源成本上升。」（財經新聞組）