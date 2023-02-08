鮑爾通膨放緩說 道指漲逾250點

在Fed主席鮑爾 發表評論聲稱通膨開始放緩後，美股上漲。

道瓊工業平均指數上漲265.67點或0.78%收3萬4156.69點。史坦普500指數上漲52.92點或1.29%收4164 點。那斯達克綜合指數漲幅最大，上漲226.34點或1.9%收1萬2113.79點。

鮑爾午間在華盛頓特區經濟俱樂部發表談話後，主要股指出現反彈。道指一度上漲超過275點，而史指和那指均上漲超過1%。投資 人對鮑爾關於通貨緊縮的評論感到歡欣鼓舞，希望這些評論代表Fed可以繼續放慢升息 步伐。

鮑爾說：「通貨緊縮過程，即降低通膨的過程已經開始，而且是從商品領域開始的。」「但它還有很長的路要走。 這些是通貨緊縮的初期階段。」

鮑爾稍後在討論時表示，Fed可能被迫更積極地升息，這可能會短暫地嚇到投資人。三大股指一度因此走跌，直至後來再度走升。

鮑爾說，「現實是我們將對數據做出回應。」「因此，比如說，如果我們繼續獲得強勁的勞動市場報告或更高的通膨報告，那麼我們很可能必須採取更多行動，升息幅度會超過市場預期。」

他在Fed上周宣布升息後舉行的新聞發布會上表示，Fed認為在降低通膨方面取得穩步進展。這些評論被投資人視為鴿派立場，引發了股市反彈。