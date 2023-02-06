美藍籌股上季獲利 恐下滑

美國藍籌股企業上季獲利將出現新冠疫情以來首見的下滑，而且許多大企業的上季盈餘都低於分析師 已下修之後的預期更差，成為美股近來漲勢的隱憂。

英國金融時報（FT）報導，FactSet根據252家史坦普500指數 成分企業已發布的上季業績，並在統整其他企業的分析師預估獲利後，預測史坦普500指數企業去年第4季盈餘將比一年前減少5.3%，是2020年第3季以來首度下降。

FactSet資深分析師布特斯表示，「財報季走到一半，史坦普500企業的盈餘持續偏弱」。美企盈餘下降的主因為聯準會（Fed）大幅升息，使營運環境更加困難，壓抑消費，且原料價格上漲與供應鏈瓶頸糾結，也形成許多大企業的營運難題。

布特斯指出，整體來看，只有0.6%的大企業盈餘優於預估，比率遠低於過去五年平均的8.6%，若後續財報未見改善，這項比率將是2008年來最低的一年。

迄今非消費必需品、消費服務業、原料及資訊科技類股上季盈餘表現最遜。反觀能源及傳統工業類股，上季盈餘分別年增58%及37%。上周蘋果、亞馬遜及Google母公司字母的上季獲利也都減退，並且警告營收成長將減速，承諾將削減成本。即便如此，史坦普500指數上周仍漲1.6%，今年來更大漲7.7%，因投資人樂觀預估Fed升息周期已接近尾聲，多頭人士也著眼於企業撙節成本的行動、以及下半年和明年的景氣有望復甦，但在美國1月就業報告遠優於市場預期後，一切可能改變。

Plante Moran財務顧問公司投資長柏德預期，美股目前有望續漲，但未來幾個月市場必須校正對Fed的決策預期。