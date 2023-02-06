全美辦公室使用率50%創疫後新高 企業促員工歸隊

CNN報導，隨著員工陸續重返公司上班，美國辦公室的使用率終於回升到50%以上，為新冠疫情 爆發近三年來首見。

根據安全系統公司Kastle的統計，截至1月25日的當周，美國十個主要城市的辦公室使用率增加0.9個百分點，升至疫情前水準的50.4%，為2020年3月爆發疫情來首度跨越50%門檻。

但員工並未像疫前一般持續或每天進辦公室，根據最新的數據，一周當中周五的辦公室使用率最低，周二的使用率最高。在Kastle追蹤的十大城市中，奧斯汀的辦公室以68%使用率居冠，紐約為47.5%，舊金山為45.9%，矽谷所在地聖荷西以41%墊底。

大企業已開始敦促不願重返辦公室的員工歸隊。例如，迪士尼下令員工3月1日起須每周進辦公室四天；連鎖咖啡業者星巴克 近來也擬定員工一周進公司三天的計畫。蘋果也鼓勵員工每周至少三天進辦公室，此舉引發部分員工緊張。社群媒體 Snapchat的母公司Snap近來要求員工80%上班時間進辦公室，等於一周四天進辦公室，上月開始實施。

不過，亞馬遜執行長傑西（Andy Jassy）去年9月表示，短期內不打算強迫員工回辦公室，強調尚未擬定這類計畫。

員工實體互動固然重要，但一項職場研究顯示，僅要求員工一周40小時待在同一棟辦公大樓，未必能改善企業文化或強化合作。研究還顯示，相較於遠距辦公，當員工和團隊有權限安排實體工作時，能提高工作投入程度、提振士氣及增加留任率。