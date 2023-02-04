數位廣告衰退 亞馬遜一支獨秀

雖然數位廣告普遍放緩，亞馬遜 的廣告業務卻仍在繼續成長，不像谷歌 母公司Alphabet、Facebook母公司Meta和Snap等公司那樣明顯萎縮。

這家線上零售巨頭2日公布的財報顯示，廣告服務部門第4季銷售額為116億元，同比成長19%。

雖然亞馬遜的廣告部門只占該公司第4季營收 1492億元的一小部分，但它代表了一個快速成長的領域，分析師認為該領域可能成為數位廣告市場的重要參與者。

事實上，雖然投資人對Meta削減成本感到高興，但該公司第4季銷售額同比下降4%至321.7億元。

Meta高管在1日財報發布後的分析師電話會議上解釋，他們認為數位廣告市場不會很快出現反彈。財務長Susan Li表示：「與我們的預期一致，第4季營收仍然受到廣告需求疲軟的壓力，我們認為這繼續受到不確定和動盪的宏觀經濟形勢所影響。」

與此同時，Alphabet 2日公布的第4季財報中，廣告收入為590.4億元，低於去年同期的612.4億元。

Alphabet的YouTube廣告部門面臨來自TikTok的競爭，第4季營收為79.6億元，同比下降8%。

以數位廣告為動力的科技公司一直承受著多種因素的壓力，包括經濟不景氣、來自TikTok的競爭加劇以及蘋果在2021年推出iOS隱私更新後無所不在的影響 。

Insider Intelligence所作最新全球數位廣告收入比率 調查顯示，亞馬遜目前占有線上廣告市場的7.3%，落後於Alphabet的谷歌以及Meta旗下的Facebook和Instagram，市占率分別為28.8%、11.4%和9.1%。