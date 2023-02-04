押注通膨下降史指本周續強

由於強勁的就業報告讓部分投資 人擔心Fed將繼續升息，美股收跌。但即使如此，由於投資人押注通膨下降，史坦普500指數 5周內連續第4周上漲。

史指下跌43.28點或1.04%至4136.48點。那斯達克綜合指數下跌193.86點或1.59%至1萬2006.95點。與此同時，道瓊工業平均指數下跌127.93點或0.38%至3萬3926.01點。

史指和那指本周表現良好。史指收高1.62%；那指上漲3.31%，連續第5周上漲，因為它在科技股帶動的反彈中跑贏其他主要股指。道指卻是異數，全周下跌0.15%。

投資人消化了強於預期的1月就業報告，該報告刺激債券殖利率 走高。美國經濟在1月新增了51.7萬個工作崗位，超過《道瓊》上月估計的18.7萬個工。報告發布後，10年期美國國債殖利率躍升超過12個基點至3.5%以上。

華爾街還消化了主要科技公司的財報。蘋果上漲2.44%，扭轉早盤跌勢，該公司在其最新財報中未達到對營收和獲利的估計。與此同時，谷歌母公司Alphabet在業績令人失望後下跌2.75%。電商巨頭亞馬遜在發布財報後，股價也創下4月來最糟單日跌幅8.43%，但本周仍上漲1.1%。

即便如此，投資人還是看到希望，即通貨緊縮過程已經開始。