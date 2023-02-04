我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／網傳「中國間諜氣球遭擊落」 五角大廈未證實

偵察氣球可追溯至法國大革命 5原因各國迄今愛用

押注通膨下降史指本周續強

財經新聞組／綜合報導

由於強勁的就業報告讓部分投資人擔心Fed將繼續升息，美股收跌。但即使如此，由於投資人押注通膨下降，史坦普500指數5周內連續第4周上漲。

史指下跌43.28點或1.04%至4136.48點。那斯達克綜合指數下跌193.86點或1.59%至1萬2006.95點。與此同時，道瓊工業平均指數下跌127.93點或0.38%至3萬3926.01點。

史指和那指本周表現良好。史指收高1.62%；那指上漲3.31%，連續第5周上漲，因為它在科技股帶動的反彈中跑贏其他主要股指。道指卻是異數，全周下跌0.15%。

投資人消化了強於預期的1月就業報告，該報告刺激債券殖利率走高。美國經濟在1月新增了51.7萬個工作崗位，超過《道瓊》上月估計的18.7萬個工。報告發布後，10年期美國國債殖利率躍升超過12個基點至3.5%以上。

華爾街還消化了主要科技公司的財報。蘋果上漲2.44%，扭轉早盤跌勢，該公司在其最新財報中未達到對營收和獲利的估計。與此同時，谷歌母公司Alphabet在業績令人失望後下跌2.75%。電商巨頭亞馬遜在發布財報後，股價也創下4月來最糟單日跌幅8.43%，但本周仍上漲1.1%。

即便如此，投資人還是看到希望，即通貨緊縮過程已經開始。

投資 殖利率 指數

上一則

散戶大舉回流 參與度更高

下一則

數位廣告衰退 亞馬遜一支獨秀

延伸閱讀

美股早盤下跌 道瓊指數跌逾100點 就業數據意外強勁

美股早盤下跌 道瓊指數跌逾100點 就業數據意外強勁
美上月新增非農就業51.7萬人 遠遠超乎預期

美上月新增非農就業51.7萬人 遠遠超乎預期
史坦普500上看4500或4600？市場策略師展開新一輪喊價競賽

史坦普500上看4500或4600？市場策略師展開新一輪喊價競賽
獲利失望情緒 虛化近期漲勢

獲利失望情緒 虛化近期漲勢

熱門新聞

對沖基金Universa Investments投資長史匹茲納格爾（Mark Spitznagel）。(取材自彭博資訊)

黑天鵝基金經理人：市場埋定時炸彈 破壞力堪比大蕭條

2023-01-30 21:00
家居用品大型連鎖店Bed Bath & Beyond繼去年關閉150家分店後，27日宣布將再關閉87家店。（路透）

Bed Bath & Beyond再關87家店 所有Harmon藥局也將關閉

2023-01-28 20:29
SIA說，美國政府將受到制裁中國舉措的反噬。（歐新社）

SIA：美國制裁中國的晶片業 是在打七傷拳

2023-01-30 14:15
中國解禁後的報復性消息十分驚人。（歐新社）

中國解禁後大開放，全球通膨恐將再起

2023-01-29 21:40
輝達創辦人黃仁勳的身價近來不斷翻揚，今年來暴增37%，達到189億美元。 路透

輝達創辦人黃仁勳身價大漲的秘密武器是「它」

2023-01-28 16:06
特斯拉股價上周暴漲33%，是歷來次佳表現，似乎逐漸走出去年暴跌65%的陰霾。執行長馬斯克想必樂開懷。 路透

特斯拉回來了 周線飆漲33％ 然後呢？

2023-01-28 11:08

超人氣

更多 >
為何21世紀還用骨董間諜氣球情蒐美？專家曝中國背後目的

為何21世紀還用骨董間諜氣球情蒐美？專家曝中國背後目的
原定今晚出發 氣球搗亂…布林肯：現在不會訪中

原定今晚出發 氣球搗亂…布林肯：現在不會訪中
「流浪氣球」誤入美領空 北京表示遺憾：是民用飛艇

「流浪氣球」誤入美領空 北京表示遺憾：是民用飛艇
威州華男獄中買兇 密謀2度殺害岳父母

威州華男獄中買兇 密謀2度殺害岳父母
狂野夏季 399元機票飛到飽…國際國內航線都有

狂野夏季 399元機票飛到飽…國際國內航線都有