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「裁員」太難說出口 美企這麼迂迴表達

「裁員」太難說出口 美企這麼迂迴表達

編譯湯淑君／綜合外電
PayPal在1月31日宣布裁員約2,000人的聲明中，以「改造」稱之。（美聯社）
PayPal在1月31日宣布裁員約2,000人的聲明中，以「改造」稱之。（美聯社）

美國企業界最近湧現一波裁員潮，大有從科技業蔓延開來之勢。雖說企業經營者面對需求減弱、經濟前景不明的挑戰，設法削減成本理所當然，但大砍人事成本難免打擊員工士氣。許多企業因此避免用「裁員」這敏感字眼，改用其他委婉說法傳達精簡人力的訊息。

巴隆周刊（Barron's）報導，正因為解僱員工傷感情，讓許多主管難以說出口，因此大費周章用迂迴說法來描述「裁員」（layoff），以下是最近幾個實例：

雲端財務管理和人力資本管理軟體公司Workday在1月31日呈交美國證管會（SEC）的文件上，把裁員逾500人的計畫，描述成「重新調整資源」（realignment of resources）。

陶氏化學（Dow）1月26日發布新聞稿，削減員額2,000人將有助於「優化勞動力與服務成本結構」（optimizing labor and service cost structure）。

線上支付公司PayPal在1月31日宣布裁員約2,000人的聲明中，以「改造」（transformation）稱之。

雲端運算公司PagerDuty執行長Jennifer Tejada在1月24日內部備忘錄中提及裁員7%時，用「精益求精」（additional refinement）一詞描述。

大數據分析平台Splunk執行長Gary Steele 2月1日在內部通訊中表示，將削減員額325人（占總人力4%），他強調這是「主動調整組織與策略宏圖大略中的一步」（a step in a broader set of proactive organizational and strategic changes）。

早在去年11月，社群媒體公司推特（Twitter）就發電子郵件給員工，提到醞釀裁員數千人，並稱之為「健康之路」（healthy path）。

裁員 雲端 社群媒體

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