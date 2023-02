「裁員」太難說出口 美企這麼迂迴表達

PayPal在1月31日宣布裁員約2,000人的聲明中,以「改造」稱之。(美聯社)

美國企業界最近湧現一波裁員 潮,大有從科技業蔓延開來之勢。雖說企業經營者面對需求減弱、經濟前景不明的挑戰,設法削減成本理所當然,但大砍人事成本難免打擊員工士氣。許多企業因此避免用「裁員」這敏感字眼,改用其他委婉說法傳達精簡人力的訊息。

巴隆周刊(Barron's)報導,正因為解僱員工傷感情,讓許多主管難以說出口,因此大費周章用迂迴說法來描述「裁員」(layoff),以下是最近幾個實例:

雲端 財務管理和人力資本管理軟體公司Workday在1月31日呈交美國證管會(SEC)的文件上,把裁員逾500人的計畫,描述成「重新調整資源」(realignment of resources)。

陶氏化學(Dow)1月26日發布新聞稿,削減員額2,000人將有助於「優化勞動力與服務成本結構」(optimizing labor and service cost structure)。

線上支付公司PayPal在1月31日宣布裁員約2,000人的聲明中,以「改造」(transformation)稱之。

雲端運算公司PagerDuty執行長Jennifer Tejada在1月24日內部備忘錄中提及裁員7%時,用「精益求精」(additional refinement)一詞描述。

大數據分析平台Splunk執行長Gary Steele 2月1日在內部通訊中表示,將削減員額325人(占總人力4%),他強調這是「主動調整組織與策略宏圖大略中的一步」(a step in a broader set of proactive organizational and strategic changes)。

早在去年11月,社群媒體 公司推特(Twitter)就發電子郵件給員工,提到醞釀裁員數千人,並稱之為「健康之路」(healthy path)。