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史坦普500上看4500或4600？市場策略師展開新一輪喊價競賽

編譯湯淑君／綜合外電
華爾街的天空或許即將烏雲密布，但此時仍陽光普照，投資人最近顯然盡情享受這段歡樂時光。（路透）
華爾街的天空或許即將烏雲密布，但此時仍陽光普照，投資人最近顯然盡情享受這段歡樂時光。（路透）

今年美國股市一吐去年悶氣，史坦普500指數年初至今大漲9.3%，去年走霉運的科技股也強勁反彈，顯示市場對利率和經濟前景轉趨樂觀，以致風險胃納大增。華爾街策略師於是展開新一波喊價競賽，已有人喊出上半年史坦普500上看4,600點、年底躍上4,800點，相當於比目前價位分別再漲10%和15%左右。

推動美股這波漲勢的一大因素，是市場相信聯準會（Fed）升息打通膨之戰或許已接近尾聲，畢竟近來通膨已顯著降溫。Fed主席鮑爾日前在利率決策會後記者會上也承認通膨正在趨緩，他甚至出人意料未嚴辭批評金融情勢最近趨於寬鬆的現象，讓多頭士氣大振，承擔風險的胃口大開，把經濟減緩顧慮遠遠拋在腦後。

巴隆周刊（Barron's）指出，雖有充分理由擔心美股未來可能轉跌，但另一方面，也有諸多跡象顯示美股這波漲勢還可能持續一會兒。華爾街的天空或許即將烏雲密布，但此時仍陽光普照，投資人盡情享受這段歡樂時光。

華爾街策略師近日紛紛上調對史坦普500的目標價位預測。Stifel市場策略師Barry Bannister喊出史坦普500今春將躍上4,300點，比2日收盤價4,179.76點再漲約3%，理由是通膨下滑、Fed「鷹」味轉淡，以及經濟衰退連個影子都沒見到。

Oppenheimer策略師Ari Wald預言，史坦普500指數可望在今年上半年攀抵4,600點，若果真站上那個價位，再漲個4%就會重返2022年1月3日締造的歷史高峰（4,796.56點)。

Yardeni Research總裁兼首席投資策略師Ed Yardeni更猛，他預估「近期內」史坦普500就可能登上4,500點。他表示，就算Fed年中前可能累計再升息0.75個百分點，把基準利率提高到5.25%，在那種利率水準下，美國經濟仍將保持強韌。

這些分析師是否太樂觀了？

Stifel的Bannister認為，美國經濟應不致陷入嚴重衰退，但他對下半年史坦普500每股盈餘預測的確遠低於市場共識估計值。前頭仍面臨太多風險，包括經濟景氣減緩、通膨再度復熾、Fed升息欲罷不能等，都可能在下半年發生。

Wald預估，史坦普500年終落點可能在4,400點，比年中目標價4,600點回吐200點。

就連Yardeni也認為，史坦普500在漲抵4,500點大關後，必須回檔稍事喘息；但他相信，2024年盈餘展望改善的展望，將在年尾帶來一波聖誕行情，把該指數推上4,800點。

即使是多頭人士也不諱言，如果2023年有許多月份都像元月漲勢這麼凌厲，市場可能太得意忘形了。不過，短線而言，確實有一些因素支撐美股繼續向前衝，包括美國消費者支出仍展現韌性、中國經濟解封重啟等，都有助於緩和任何的經濟下滑。

但存疑者也大有人在。LaDucTrading.com創辦人Samantha LaDuc就看壞美股後市。她接受MarketWatch訪問時說：「市場既未考量終點利率更高的風險，也未顧及成長減緩甚或衰退的可能性。這些假設至少有一種是錯的。我的看法是：Fed利率會升得更高、升得更久。」

LaDuc認為此刻「現金為王」，今年押注股市的風險高，尤其擔心科技股為主的那斯達克綜合指數「可能還會再往下打一隻腳」。她認為投資人與其趁下跌時買進，不如趁跌深反彈時在較高點放空。

史坦普500 利率 美股

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