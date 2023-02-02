好市多1月銷售告捷

批發賣場好市多1月銷售成長6.9%至168.4億美元，同店銷售成長5.6%，美國銷售成長6.6%，都優於市場預期，但1月電商銷售下滑15.4%。截至1月29日止的過去22周，銷售年增7.5%到990億元，同店銷售增加6%，國際市場同店銷售下滑0.2%。

新冠藥物大賣 默克業績佳

默克公司表示，由於其新冠抗病毒藥物molnupiravir在亞洲的強勁銷售，第4季獲利高於預期。當季銷售額138.3億元，高於去年同期的135.2億元和分析師預計的136.7億元。不計項目，每股獲利1.62元，超過預期的每股1.54元。molnupiravir銷售額為8.25億元，遠高於估計值3.58億元2倍以上。

BioNTech在德國 投資建廠

德國製藥公司BioNTech將投資4000萬歐元在德國新建一家工廠，生產以mRNA為基礎的藥物。該設施由兩個用於臨床和商業生產質粒DNA的工廠組成，質粒DNA是基於mRNA和基於細胞的藥物的重要起始材料。臨床規模的工廠自2022年8月開始運作，而商業規模的工廠應在2023年底前準備就緒。

必治妥施貴寶上季業績下滑

製藥商必治妥施貴寶第4季銷售額和獲利有所下降，原因是其暢銷的抗癌藥物Revlimid在美國面臨來自學名藥的競爭，銷售額下降。當季銷售額從去年同期的119.9億元降至114.1億元。2022年初在美國開始面臨學名藥競爭的Revlimid銷售額，從一年前的33.3億元下降32%至22.6億元。

法拉利去年獲利成長13%

法拉利去年全年獲利同比成長13%，並預計2023年將會更強勁，其CEO稱之為對高價跑車的「持續高需求」。第4季每股獲利1.21歐元，營收 13.68億歐元。全年營收50.95億歐元，獲利9.39億歐元，合每股獲利5.09歐元，兩者均高於預期。分析師預計全年每股獲利4.94歐元，營收49.77億歐元。

1月裁員 逾10萬 是1年前5倍

根據最新報告，1月裁員人數創下2年多以來新高，因為科技公司以有記錄以來第二高的速度裁員，以應對可能出現的經濟衰退。就業公司Challenger, Gray & Christmas Inc調查，裁員影響了10萬2943名工人，較去年12月增加了2倍多，是一年前的5倍多。科技業最多，裁員超過4萬人。(財經新聞組／整理)