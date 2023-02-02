一月三重奏 史指全年會收漲

史坦普500指數31日反彈近1.5%，使得2023年1月漲幅達到6.2%，完成「一月三重奏」的最後一個指標，今年全年有100%的機率看漲。

所謂「看漲三重奏」是《股票 交易員年鑑》總編輯赫希(Jeff Hirsch)在2013年所創建的三項1月指標；依據1月史指的走勢判斷當年整體強勁收漲的機率，歷史數據可溯自1950年。

《股票交易員年鑑》發現，在過去70年裡，當這3項指標達成時，史指全年上漲的機率達90.3%；而若前一年經歷熊市 ，上漲機率更高達100%。這些指標分別是：

一、「聖誕行情」(Santa Claus Rally)。該指標定義為前一年最後5個交易日和新的一年前2個交易日期間的反彈趨勢。今年史指在此期間上漲0.8%，達到三重奏的第一個門檻。

二、「前五日指標」。即新年前5個交易日上漲。史指在2023年前5個交易日上漲1.4%，符合第二個重要指標。

三、整個1月完成反彈。史指31日反彈近1.5%，使得2023年1月漲幅達到6.2%，完成最後一個指標。

赫希曾表示，自1950年以來，只要史指觸發「一月三重奏」，在過去31年中有28年出現上漲，平均漲幅17.5%。

更重要的是，他強調，自1950年以來，在前一年美股跌入熊市後，該指標預示全年收漲的機率高達100%；前後有13次都應驗。而在史指於2022年跌入熊市後，依據歷史軌跡，2023年收漲機率高達100%。

他在《股票交易員年鑑》報告中表示：「在熊市之後，只要股市達到一月三重奏指標，沒有哪一年沒有出現反彈。事實上，我還擔心我不夠樂觀。」

根據市場預期，美股2023年初有所波動，直到Fed暫停升息 。赫希預計Fed將在第1季暫停升息。之後依據歷史法則，在美國總統大選前一年的牛市行情將開始上演。（財經新聞組）