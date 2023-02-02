科技業裁員 學者：不代表衰退

科技業裁員不代表衰退，但製造業就很可能是。（路透）

隨著數以萬計勞工 突然在谷歌、亞馬遜、IBM、Salesforce等公司失去工作，勞動市場受到衝擊是可以理解的。

ZipRecruiter首席經濟學家波拉克(Julia Pollak)表示，科技業的「大規模裁員 」會產生不成比例的寒蟬效應，因為它們發生在快速成長的知名企業中。此外，「塑造經濟情緒的龍頭產業，經濟放緩導致求職者更廣泛地擔心工作機會越來越少」。

但是經濟學家表示，雖然裁員令人感到意外，而且無疑對受影響的人造成衝擊，但並不會預示著經濟衰退到來。

ADP首席經濟學家理查森(Nela Richardson)表示，「我們還沒有陷入衰退」，並且可能直到衰退結束之前我們才會意識到已經陷入衰退。

全美失業率保持在3.5%的低位，每月只有不到1%的勞動力被解雇，接近歷史最低水平。上季國內生產總值(GDP)增幅高於預期；上周申請失業救濟金人數減少了6000人至18.6萬人。

理查森說，最近的裁員潮「令人痛苦和不安」，但「只是漣漪，還不是浪潮」。

理查森補充說，科技業可能正在「裁員」，但它們仍在投資 建設未來的技術，進而投資勞動力。以微軟為例，1月宣布裁員1萬人，幾天後又公布對ChatGPT製造商OpenAI的數十億元投資。

他說，「科技一直走在尖端」，但如果離職勞工用完遣散費並開始集體申請失業救濟金，幾個月內也看不到對整個勞動市場造成真正影響。

他說，衰退迫在眉睫的一個更大指標是臨時勞工的招聘減少和裁員增加，特別是在製造業。這可能是個跡象，證明集中在白領工作的裁員可能會滲透到藍領工作中。

2022年底，一項衡量工廠活動的指數自2020年以來首次出現收縮，理查森說，「製造業通常是經濟衰退開始的地方。」