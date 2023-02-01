Meta財測樂觀且將花400億美元買庫藏股 股價飆漲近20%

Meta周三發布財報，雖然銷售下滑但財測樂觀，而且將花400億美元買庫藏股，激勵股價飆漲。（路透）

儘管臉書 母公司Meta Platforms連續三季銷售下滑，但因為發布樂觀財測，新的一年營收 可能高於華爾街預期，而且承諾了在削減成本的情況下買進更多庫藏股，股價周三在盤後交易中飆漲近20%。

Meta公布第4季營收為321.7億美元，比一年前的336.7億美元下降4.5%。FactSet訪調分析師 預估的營收是315.5億美元。在截至6月和9月的前兩季，Meta的銷售減幅分別是小於1%和4.5%，上季尚未扭轉頹勢，主要是來自TikTok日益激烈的競爭、嚴峻的經濟環境，以及蘋果2021年廣告追蹤規定變化的影響，給數位廣告市場帶來壓力。

Meta公布第4季淨利為46.5億美元（每股盈餘1.76美元），比去年的103億美元（每股盈餘3.67美元）大減55%，也低於分析師預估的60億美元（每股盈餘2.26美元）。

但該公司發表了樂觀的營收展望。臉書財務長Susan Li預計第1季銷售為260億至285億美元，分析師平均預期272億美元。削減成本的努力也得到回報，2023年的支出預計將在890億至950億美元間，低於先前預估的940億至1,000億美元。由於Meta取消了多個資料中心項目，資本支出預估300億至330億美元，低於先前預估的340億至370億美元。

Meta重振業務的努力有一張王牌：臉書的龐大用戶群。臉書在最近一季的每日活躍用戶達到20億，高於三個月前的19.8億，略優於分析師的預期。臉書所有應用程式的每日活躍用戶則逼近29.6億，比一年前成長5%。

Meta執行長祖克柏在宣布財報的聲明中說：「臉書剛剛達到了每日活躍用戶20億的里程碑。主要的驅動力是我們在AI發現引擎和Reels上取得了進展。」此外， 他表示，該公司在經歷了18年無節制的成長後，2023年的管理主題是『效率年』。

Meta預期增加在自家股票的投資。董事會批准增加400億美元買回庫藏股。2022年， Meta在庫藏股計畫花了將近280億美元，在此之前仍有110億美元的額度。

Investing.com資深分析師Jesse Cohen表示：「投資人對Meta返還更多資本給股東的計畫感到高興，儘管大家擔心metaverse的支出上升。」

Meta股價在盤後交易跳漲逾18%，連帶拉動Google母公司Alphabet以及Pinterest也都上漲約4%。