經濟論戰輪「滯脹」隊輸？克魯曼：「軟著陸」隊快贏了

紐約時報專欄作家克魯曼。（路透）

2021年初，由美國前財政部長桑默斯（Larry Summers）領頭的一些經濟學家警告，拜登政府祭出龐大支出方案將推高通 膨，當時2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼 則淡化此風險，認為是運能不足等暫時性因素使然。結果，通膨一路扶搖直上，「暫時隊」（Team Transitory）認敗，「持久隊」（Team Persistent）贏了。

辯論話題隨後又轉向。高通膨既已發生，如何才能控制下來？經濟學家又分成兩隊，一邊姑且稱為「滯脹隊」（Team Stagflation），宣稱要重拾物價穩定，非得付出多年的痛苦和高失業率代價不可，也就是1970年代「停滯性通貨膨脹」（stagflation，簡稱「滯脹」）情況重現。這一派代表人物包括桑默斯，以及安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗（Mohamed El-Erian）。

另一邊，不妨稱之為「軟著陸隊」（Team Soft Landing），辯稱這回情況不一樣。經濟學家普遍認為，1980年代打通膨之所以非常困難，是因為當時高通膨已深植於預期中，以致企業相信通膨在可見的未來都將盤旋在10%的高點，並依此訂定價格和工資。然而，到2022年中，各項訪調結果和金融市場價格都顯示，民眾普遍預期通膨不久後就會降回正常水準。

換言之，克魯曼在紐約時報專欄指出，「軟著陸隊」這方認為，讓通膨降下來並不像當年那麼困難，也沒必要涉及失業率暴增。

這麼說，可有證據？首先，克魯曼出示一張依據美國消費者物價通膨官方數據繪製的圖表，呈現換算成年率的六個月通膨率走勢圖（折衷取六個月，因為月比數據雜訊多，而年比數據又落後太多，跟不上經濟的迅速變化）。圖中可見，官方通膨率在2022年中開始翻轉，從原先攀升轉為下降，而且降得比先前升得還快。值得注意的是，在通膨加速下滑的同時，美國失業率並未見到顯著上升，至少目前為止是如此。

克魯曼宣稱，這個好消息已導致經濟學家談論通膨現況時出現「角色大逆轉」：悲觀派宣稱通膨迅速滑落反映的是「暫時性」因素，而不是基礎通膨壓力降低。（持平而論，最近通膨數據下降，一部分確實是汽油價格下跌、二手車跌價等一次性事件造成）。

另一方面，最近通膨數據的一大因素，是官方居住類成本升幅甚大，而這主要反映租金 率。但這項官方指標大約比新租戶支付的租金落後約一年—後者在2021-2022大增，但近幾個月來已轉跌。

綜合以上，據克魯曼研判，這種種不同的暫時性因素大致上可說互相抵消，而基礎通膨率（underlying inflation）確實已大幅降下來；通膨竄升或許尚未完全結束，但有充分理由相信美國能夠恢復物價穩定，且無需承受巨大的經濟痛苦。

美國勞工部勞動統計局（BLS）31日公布的聘雇成本指數（Employment Cost Index，ECI）， 堪稱衡量工資壓力最佳的指標，也佐證克魯曼的看法。最新ECI顯示，整體工資和薪資換算成年率的升幅約4%，只比疫前水準高一點。這對「軟著陸隊」是好消息。

克魯曼的結論是，這場辯論還沒完，但他認為，美國經濟正接近讓「滯脹隊」面臨當初「暫時隊」陷入的窘境：承認自己誤判情勢，並設法找出原因。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點