我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

談到台灣之行 麥卡錫稱中國「任何時地」都無權置喙

通膨開始下降 股指由跌轉升

「通膨已開始處於緩和的過程」 鮑爾談話五要點一次看

編譯劉忠勇／綜合外電
鮑爾對最近金融條件轉為寬鬆出人意料地不以為意。（路透）
鮑爾對最近金融條件轉為寬鬆出人意料地不以為意。（路透）

以下是聯邦公開市場操作委員會（FOMC）聲明和聯準會（Fed）主席鮑爾談話的五大重點

1. FOMC決議升息1碼（0.25個百分點），聯邦資金利率目標區間提高到4.5%～4.75%，步調緩於去年12月升息2碼（0.5個百分點）以及之前連續四次升息3碼（0.75個百分點）。不鷹不鴿的FOMC聲明和鮑爾的記者會都提到對抗通膨有進展，但計劃繼續緊縮。

2. FOMC聲明保留「繼續升息」（ongoing increase）的承諾，似在確認12月「點狀圖」各再升息1碼的預測。鮑爾在記者會上形同確認這方向，他說還要升息「約兩次」，才會達到合理的限制性政策。

3. 不過鮑爾首度表示，FOMC已可以認定通膨已開始處於緩和的過程。供應鏈漸能正常運作有助於商品部門，新租約也代表房屋市場終於好轉。最大關注焦點仍是房市除外的服務部門，這方面勞動市場仍然緊俏，可能影響物價。

4. 鮑爾對最近金融條件轉為寬鬆出人意料地不以為意，他強調自己更看重的是長期趨勢。對於市場所反映Fed的升息路徑，他並未異議，僅說這主要反映的是市場認為通膨會更快速下降的看法。他也對經濟軟著陸和勞動市場保持良好表示樂觀。

5. 鮑爾提到「通膨已開始處於緩和的過程」，史坦普500指數應聲上漲，收盤上漲1.1%，美債也上漲，美元則走貶。2年期債券殖利率一度下跌10個基點至 4.10%，10年期公債殖利率跌到3.38%。

升息 鮑爾 殖利率

上一則

彭博晶片債信展望：台積電可望維持 SK海力士恐被調降

下一則

聯準會升息1碼 鮑爾說通膨壓力趨於緩和 仍會繼續升息

延伸閱讀

突發：FBI搜查拜登德拉瓦雷荷勃斯灘寓所

突發：FBI搜查拜登德拉瓦雷荷勃斯灘寓所
Fed決策即將出爐 鮑爾這次放鷹可能的四種姿態

Fed決策即將出爐 鮑爾這次放鷹可能的四種姿態
聯準會稱通膨緩解 但仍須繼續升息

聯準會稱通膨緩解 但仍須繼續升息
距Fed開會還有十天 主席鮑爾確診新冠肺炎 症狀輕微

距Fed開會還有十天 主席鮑爾確診新冠肺炎 症狀輕微

熱門新聞

對沖基金Universa Investments投資長史匹茲納格爾（Mark Spitznagel）。(取材自彭博資訊)

黑天鵝基金經理人：市場埋定時炸彈 破壞力堪比大蕭條

2023-01-30 21:00
家居用品大型連鎖店Bed Bath & Beyond繼去年關閉150家分店後，27日宣布將再關閉87家店。（路透）

Bed Bath & Beyond再關87家店 所有Harmon藥局也將關閉

2023-01-28 20:29
SIA說，美國政府將受到制裁中國舉措的反噬。（歐新社）

SIA：美國制裁中國的晶片業 是在打七傷拳

2023-01-30 14:15
中國解禁後的報復性消息十分驚人。（歐新社）

中國解禁後大開放，全球通膨恐將再起

2023-01-29 21:40
特斯拉股價上周暴漲33%，是歷來次佳表現，似乎逐漸走出去年暴跌65%的陰霾。執行長馬斯克想必樂開懷。 路透

特斯拉回來了 周線飆漲33％ 然後呢？

2023-01-28 11:08
輝達創辦人黃仁勳的身價近來不斷翻揚，今年來暴增37%，達到189億美元。 路透

輝達創辦人黃仁勳身價大漲的秘密武器是「它」

2023-01-28 16:06

超人氣

更多 >
世說新聞／華女銀行出來被尾隨 這一動作嚇跑他

世說新聞／華女銀行出來被尾隨 這一動作嚇跑他
免費東西要付錢…疫情補助將停 1500萬人恐失白卡糧食券

免費東西要付錢…疫情補助將停 1500萬人恐失白卡糧食券
好市多7大暢銷商品 有些可能讓你想不到

好市多7大暢銷商品 有些可能讓你想不到
內州男持AR-15攻擊步槍在百貨內連開數槍 遭警擊斃

內州男持AR-15攻擊步槍在百貨內連開數槍 遭警擊斃
女博士失聯數月 中國家人急尋差點報警

女博士失聯數月 中國家人急尋差點報警