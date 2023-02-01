「通膨已開始處於緩和的過程」 鮑爾談話五要點一次看

鮑爾對最近金融條件轉為寬鬆出人意料地不以為意。（路透）

以下是聯邦公開市場操作委員會（FOMC）聲明和聯準會（Fed）主席鮑爾 談話的五大重點

1. FOMC決議升息 1碼（0.25個百分點），聯邦資金利率目標區間提高到4.5%～4.75%，步調緩於去年12月升息2碼（0.5個百分點）以及之前連續四次升息3碼（0.75個百分點）。不鷹不鴿的FOMC聲明和鮑爾的記者會都提到對抗通膨有進展，但計劃繼續緊縮。

2. FOMC聲明保留「繼續升息」（ongoing increase）的承諾，似在確認12月「點狀圖」各再升息1碼的預測。鮑爾在記者會上形同確認這方向，他說還要升息「約兩次」，才會達到合理的限制性政策。

3. 不過鮑爾首度表示，FOMC已可以認定通膨已開始處於緩和的過程。供應鏈漸能正常運作有助於商品部門，新租約也代表房屋市場終於好轉。最大關注焦點仍是房市除外的服務部門，這方面勞動市場仍然緊俏，可能影響物價。

4. 鮑爾對最近金融條件轉為寬鬆出人意料地不以為意，他強調自己更看重的是長期趨勢。對於市場所反映Fed的升息路徑，他並未異議，僅說這主要反映的是市場認為通膨會更快速下降的看法。他也對經濟軟著陸和勞動市場保持良好表示樂觀。

5. 鮑爾提到「通膨已開始處於緩和的過程」，史坦普500指數應聲上漲，收盤上漲1.1%，美債也上漲，美元則走貶。2年期債券殖利率 一度下跌10個基點至 4.10%，10年期公債殖利率跌到3.38%。