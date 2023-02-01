Fed決策即將出爐 鮑爾這次放鷹可能的四種姿態

美國聯準會主席鮑爾。（路透）

近來金融市場似已沉浸在「通膨降溫想必會促使聯準會（Fed）轉鴿」的喜悅中，但一些經濟學家認為，Fed主席鮑爾 可能再度澆熄市場這種一廂情願的希望。

負責Fed利率決策的聯邦公開市場操作委員會（FOMC）訂於美東時間1日下午2時宣布決策，隔30分鐘鮑爾記者會登場。各方幾乎一致認定這回Fed升息 1碼（0.25個百分點）已成定局，那將使聯邦資金利率目標區間提高到4.5%-4.75%。

現在市場關注焦點轉向Fed在這次升息1碼後，接下來會怎麼做？

一派經濟學家認為，債券殖利率 下滑和金融情勢寬鬆化，恐會再次助長通膨壓力，因此Fed可望持續繼續升息至少到5月為止。CIBC World Markets首席經濟學家Avery ShenfeldFed就認為，債市反應意味「Fed將必須進一步升息」。

另一派則指出，金融情勢雖趨於寬鬆，但同時也必須考量經濟仍有衰退之虞，加上通膨明顯降溫，這讓Fed有暫停升息的餘裕，也許最快3月就會住手。

鮑爾究竟會怎麼說，很快就會揭曉。但經濟學家大多揣測，鮑爾說法仍可能偏「鷹」，也就是強調Fed擔心通膨更甚於憂慮經濟成長。

財經網站MarketWatch指出，至少有下列四種表達方式，讓鮑爾向市場傳達「鷹」派訊息，明白表示Fed還不準備轉「鴿」：

一，「進行中的升息」措詞不動或微修

去年12月，Fed會後聲明說，官員預期「進行中的升息」（ongoing increases）將是合適的。

摩根大通首席美國經濟學家Michael Feroli說，這次Fed若想明確表達「鷹」派立場，沿用複數的「升息」（increases）字眼或許是最簡單的做法；但他認為，Fed這次措詞可能修改成進行中的升息「可能是合適的」。

Evercore ISI副董事長Krishna Guha指出，鮑爾可能擔心，假如刪除「升息」（increases）字眼，可能被視為預告3月後升息將停頓，「所以他很可能決定，安全起見，保留那句聲明不動，同時在記者會上微調訊息；或者，採取折衷之道，改用『額外的升息』（additional increases）—既表示可能還會升息不只一次，但未必是持續進行（ongoing）的」。

二，矛頭對準金融情勢寬鬆

在去年12月的Fed會後紀錄中，決策官員擔心，金融情勢不該寬鬆而寬鬆，尤其如果是因大眾對（Fed）反應的誤解而寬鬆，將使Fed恢復物價穩定的任務複雜化。

凱投宏觀首席北美經濟學家Paul Ashworth說：「如果Fed想要在周三的政策聲明中添加鷹派色彩，可以加上前瞻指引措詞，強調Fed的經濟預測顯示，利率要開始再降下來，也是2024年的事了。」

三，強調今年降息沒得指望

12月Fed會議紀錄也凸顯出，19位Fed高階官員沒有一人「認為2023年開始調降聯邦資金利率是適當的」。

KPMG首席經濟學家Diane Swonk推測，鮑爾可能在記者會上重申這種看法。她說：「鮑爾必須展示（抗通膨）決心。」

四，預先上移利率落點預測

每三個月，Fed發布一次「點狀圖」，上面呈現決策官員對未來利率政策路徑的預期。

去年12月，Fed官員的預測中位數顯示，他們預估聯邦資金利率目標區間將在2023年提高到5%-5.25%。若以今年每次升息0.25個百分點推算，那意味這波升息循環將在5月走到盡頭。

去年在「點狀圖」公布之前，鮑爾先一步預告Fed官員準備把利率預測落點「往上移」，移到高於9月時預估的水準。

Scotiabank首席資本市場經濟學家Derek Holt認為，鮑爾這次可能故技重施。他說：「我認為，鮑爾可能重複這句台詞，就是3月利率預測落點可能再度上移。」