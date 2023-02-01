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投資人將回歸 線上廣告復甦

財經新聞組／綜合報導

去年科技股跌幅創下金融危機以來最大，依賴線上廣告的科技公司表現尤為糟糕。

但在經歷殘酷的2022年後，投資人開始回歸。分析師預計2023年業績將反彈，本周就能看到一些復甦跡象，各公司財報預計將披露在品界暫停廣告活動後是否開始增加相關支出等最新訊息。

本周重量級科技股先後發布財報。Meta將於1日披露業績，谷歌母公司Alphabet緊隨其後在2日發布財報；當天亞馬遜蘋果也將發布財報。

媒體分析，Meta的廣告業務預計將連續第三季下滑，降幅超過6%，這將是歷來最大。此外，預計第1季營收將環比下滑2.8%，第2季營收成長率將低於1%。

自2021年4月蘋果更新隱私設定後，Meta一直致力於改進其廣告追蹤技術，並開始利用其他數據來源定位用戶。

蘋果的決策對谷歌的業務影響較小，但仍受到經濟放緩和TikTok的嚴重打擊。Alphabet 的2022年第4季業績成長預計低於1%，並在2023年緩慢成長，直到年底可能才會達到兩位數。

亞馬遜的廣告業務也取得重大進展，如今零售商更願意在該公司官網和各種服務上推廣自家品牌。根據Insider Intelligence的數據，亞馬遜去年在美國數廣告市場的比率為13%，第3季其廣告業務營收成長了25%。

分析師預計亞馬遜的廣告部門在第4季將成長17%，遠遠領先於同行，並在整個2023年保持兩位數增幅。

然而，由於市場對潛在衰退的擔憂仍存，分析師預計線上廣告將面臨更多動盪。

市場研究機構Cowen對50家廣告客戶的調查顯示，預計2023年的支出僅增加3.3%，為5年來最低；去年支出成長7.5%。三分之二的廣告業主將經濟衰退列為影響其預算的因素之一，其他因素還有通貨膨脹和消費者疲軟等。

亞馬遜 營收 蘋果

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