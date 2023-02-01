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西方石油業新高 埃克森美孚去年每小時賺670萬

財經新聞組／綜合報導

埃克森美孚表示，該公司2022年調整後獲利為590億元，相當於每小時收入超過670萬元，不僅創下該公司紀錄，也創下西方石油業的歷史新高。

各大石油巨頭預計都將打破在高油價和飆升需求方面的年度記錄，將它們的總收入推高至近2000億元。這種規模再次引發對石油業的批評，並引發更多國家對這些公司徵收暴利稅的呼聲。

埃克森美孚去年業績遠遠超過其2008年創下的452億元淨利紀錄，當時油價達到每桶142元，較去年平均價格高出30%。疫情期間大幅削減成本有助於增加去年的收益。

包括費用在內，該公司全年獲利557.4億元。

埃克森美孚財務長米克爾斯(Kathryn Mikells)表示：「主要是來自強大的市場、強大的吞吐量、強勁的生產和非常好的成本控制。」

埃克森美孚表示，由於去年第4季開始徵收的歐盟暴利稅和資產減值，獲利受到13億元的打擊。該公司正在反訴歐盟，聲稱徵稅超出了其法定權限。

這也可能會引發與白宮的另一場對抗。拜登總統政府27日抨擊石油公司將現金投入股東支出而不是生產。

埃克森美孚的營運現金流從2021年的481億元飆升至去年的768億元。

埃克森美孚第4季不計費用的獲利為140億元，較去年同期成長60%，但由於油價走軟以及部分業務因寒冷天氣而中斷，較上季下降近25%。調整後每股獲利3.09元，低於分析師預測的3.32元。

埃克森美孚去年在新石油和天然氣項目上的支出反彈至227億元，較上年增加37%。主要是在圭亞那、美國頂級頁岩油田的開採以及燃料精煉和化學品方面的支出。

埃克森美孚CEO伍茲(Darren Woods)在財報聲明中說：「我們在疫情之前和期間進行的反向投資，為經濟開始復甦時提供了人們所需的能源和產品。」

石油 油價 疫情

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