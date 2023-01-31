面對財報升息 道指跌261點

美股收低，暫停了1月來的漲勢，因為投資人為財報季最繁忙的一周和Fed可能升息 做好準備。

道瓊工業平均指數 下跌260.99點或0.77%至3萬3717.09點。史坦普500指數下跌52.79點或1.3%至4017.77點。那斯達克綜合指數下跌227.9點或1.96%至1萬1393.81點。

資訊科技和通訊服務是史指中表現最差的類股。Meta Platforms和Alphabet等大型科技股分別下跌3.08%和2.45%。半導體股票 Advanced Micro Devices下跌3.91%。

此外，福特下跌2.94%，該汽車 製造商宣布跟進特斯拉的腳步，降低其電動野馬Mach-E跨界車的價格並提高產量。

即使如此，史指仍可望創下2019年以來的最佳1月漲幅，當時該指數上漲近8%。在去年下跌19%之後，大盤指數2023年開來以來上漲4.6%。

不過，本周對2023年的反彈有幾項考驗。史指約20%的企業將在本周公布財報，其中包括31日的麥當勞和通用汽車。科技巨頭蘋果、Meta Platforms、亞馬遜和Alphabet也將在本周發布財報。

聯邦公開市場委員會(FOMC)31日和1日召開會議，預計將升息1碼(25個基點)。今年來股市大漲的部分原因是通膨報告疲軟，交易員懷疑這是否足以導致Fed很快暫停升息。