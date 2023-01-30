特斯拉股價飆 熬過最糟時期

特斯拉股價 上周飆漲33%，為該公司史上第二佳的單周表現，為投資人帶來一線希望，這家電動車大廠在經歷災難性的2022年後，可能終於熬過最糟的時期。

根據彭博資訊報價，特斯拉股價上周五（27日）收盤大漲11％至177.88美元，站上去年12月9日以來最高，較1月3日的108.1美元低點上漲了65％。一周來飆升33％，僅次於2013年5月締造的41%紀錄。

在此之前，特斯拉股價跌跌不休，去年全年慘跌六成五，是上市以來最差表現。上季財報優於預期、馬斯克對展望語帶信心、加上銀行可提供50億美元的信貸承諾，都是幫助特斯拉擺脫去年陰霾的原因。

Fernwood投資管理公司操盤手法迪斯認為：「特斯拉絕對已看到底部—而人們只是認為跌過頭，既然現在已反彈，下一步將更看重基本面。」

但分析師 看待特斯拉財報的反應並不一致。Bernstein分析師斯卡納吉指出，對多頭來說，成長題材依舊，對空頭來說，數字不會說謊。

特斯拉日前宣稱，目前接單速度將近是生產的兩倍。高盛分析師德萊尼表示，鑒於總經環境疲軟，這種速度可能不會持續，但這也代表特斯拉正順利朝180萬輛的預估交車量邁進。

不過，前景仍不是很明朗，特別是競爭對手不斷增加。例如上周股價也躍漲22%的電動車新創Rivian。

ROBO Global研究分析師梅瑟表示，以本益比來看，特斯拉比同行都貴不少，因此該公司「的表現必須符合更高標準，才能繼續看到股價上漲」。

大摩分析師喬納斯另指出，特斯拉背後還一直存在「公司特定」的風格、情緒等因素所構成的風險，從而引發股價震盪，「穩定的股價似乎是最不可能出現的結果」。

另外，馬斯克證實，他27日與兩名白宮高層官員會面，討論特斯拉要如何與拜登政府合作，推進電動車生產以及加速美國汽車網絡的電氣化。白宮證實確有其事。