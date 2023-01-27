葉倫訪福特南非工廠 強調美將擴大對非投資

財政部長葉倫讚揚福特汽車在南非組裝汽車已有百年歷史，並強調華盛頓當局決心擴大與南非等「可信賴」非洲國家的貿易關係。（美聯社）

財政部長葉倫 （Janet Yellen）今天讚揚福特汽車（Ford）在南非 組裝汽車已有百年歷史，並強調華盛頓當局決心擴大與南非等「可信賴」非洲國家的貿易關係。

路透報導，葉倫為期2週的非洲之行進入第3站，她在美國汽車大廠福特位於普勒托利亞（Pretoria）郊區希威頓（Silverton）的工廠發表談話。葉倫先前已走訪塞內加爾和尚比亞。

葉倫向福特工廠員工及主管表示，這間聘僱4000人的工廠是美國與非洲建立更緊密關係的典範，不但創造良好就業機會，更促進雙方經濟成長。

葉倫說：「非洲將形塑全球經濟的未來…我們知道非洲的繁榮對美國有所助益，非洲的繁榮能夠為我們的商品和服務帶來更大的市場，意味我們的企業有更多投資 機會。」

福特是美國在南非的主要投資者，目前正斥資10億美元將當地工廠擴產20%、新增約1200個工作機會，並計劃建置一條貨運鐵路通往1126公里外的海港。

葉倫表示，到了2050年，非洲人口將占全球人口的1/4，受到人口增長促使市場擴大帶來的吸引力，思科系統公司（Cisco）、奇異公司（General Electric）、威士國際公司（Visa）等美國企業都計劃在此進行大筆投資。

她說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行和俄烏戰爭造成經濟大亂，凸顯對供應鏈韌性的需求。

葉倫表示：「我們正在解決特定市場中，關鍵商品生產過度集中的問題，尤其是那些可能與我們經濟價值觀不符的市場…為此，我們正和許多可信賴國家進行深度經濟整合，包括非洲大陸上多個值得信賴的貿易夥伴─例如南非。」