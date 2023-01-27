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技術指標閃現 史指將漲20%

財經新聞組／綜合報導

分析師指出，美股自1970年以來首度出現三大技術指標顯示後市強勁，暗示將出現巨大反彈。

Fundstrat研究主管李湯姆(Tom Lee)表示，一連串看漲訊正在閃爍，這是股市可能即將上漲20%的可靠證據。

他指出，有3個不同指標顯示出市場廣度的強勁，包括「the Breakaway Momentum」、「the Whaley Breadth Thrust」和「the Triple 70 Thrust」。

「the Breakaway Momentum」代表5個交易日內漲跌股票數目比例，在達到2比1日時觸發；「the Whaley Breadth Thrust」則是擴大至10個交易日內漲跌家數達3比1時觸發；「the Triple 70 Thrust」觸發的條件是連續3個交易日上漲家數占總數的70%；這個指數最罕見，通常代表新牛市的開始。

根據Fundstrat的數據，當上述指標中至少觸發兩個時，史指未來一年的平均漲幅為24%。

而同時觸發三項指標可能代表股市前景十分積極。根據市場研究公司Quantifiable Edges的說法，這是1970年以來唯一一次，並稱這種現象為「前所未有的三重奏」。

李湯姆說，「市場廣度的復甦顯示對股票的需求正在回溫。我們知道投資人不會在2023年『追逐風險』。這都支持美股在2023年走強。」「我們認為2023年的美股可能更類似1982年，當時市場幾乎垂直飆升。」

他認為今年史指至少會上漲20%，因為在前一年下跌後出現持平或負回報的情況並不常見。自1950年以來，史指在前一年下跌後有53%的機率在次年上漲逾20%。（財經新聞組）

2023 美股 股票

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