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美股表現不如全球 今年會更嚴重

財經新聞組／綜合報導

過去3個月美股表現遠低於全球股市，這在近年來十分罕見，分析師預計這種差異將在2023年期間繼續擴大。

截至24日上午，羅素3000基準指數在10月24日至今的3個月內上漲了6.3%，而史坦普500指數上漲4.62%。相較之下，不含美股的MSCI世界指數飆升超過22%，而泛歐Stoxx 600指數上漲超過13%。

上周疲弱的美國零售銷售和工業生產數據強化了美國經濟正在放緩的觀點，而歐洲、亞洲和各個新興市場的成長前景已顯著改善。

巴克萊歐洲股票策略師在最新研究報告中，強調歐洲和美國的活動方向正在脫鉤，這是「很不尋常的」。歐洲的積極數據令人意外，例如 PMI（採購經理人指數）和ZEW經濟情緒的反彈。

北歐反常的溫暖天氣以及中國新冠疫情限制取消速度快於預期，令歐洲前景鬆了一口氣，但許多經濟學家仍預計經濟會出現溫和衰退。

與此同時，相反的情況正在美國展開，數據顯示經濟放緩更為嚴重，但通膨也顯示出持續下降趨勢的跡象，導致市場期望Fed激進的升息周期結束。

巴克萊歐洲股票策略主管考烏(Emmanuel Cau)表示：「我們在年初加碼歐洲和美國，認為前者提供更好的價值，有可能看到資金重新分配到該地區，並且可以說是更積極的成長風險，至少在短期內是這樣。」「然而，如果美國的宏觀形勢進一步惡化，歷史證明兩個市場的脫鉤可能不會持續太久。」

Alvine Capital投資委員會主席艾薩克斯(Stephen Isaacs)指出，歐洲相對於美國復甦的核心，是人們對能源價格將居高不下或者可能失控的擔憂正在減弱。

他指出，雖然近年來歐美之間表現差距顯著擴大，但與歐股多由消費必需品、金融和其他價值股構成相比，美股更傾向於大型成長股和科技股，意味著潮流正在轉變。

指數 美股 股票

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