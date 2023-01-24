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台積電ADR大漲較台股溢價已逾15% 市值正直逼波克夏

編譯劉忠勇／綜合外電
在台股封關休市期間，台積電ADR上漲7.5%，較台北交易股票溢價已多達15.4%。（美聯社）
在台股封關休市期間，台積電ADR上漲7.5%，較台北交易股票溢價已多達15.4%。（美聯社）

台積電ADR周一大漲逾5%。巴克萊（Barclays）和高盛先後發布看好晶片業展望的報告，帶動費城半導體指數大漲，也為台股下周一結束春節長假開紅盤前增添利多。

台積電ADR周一股價大漲5.1%，收在95.66美元；費半指數大漲5%。

在台股封關休市期間，台積電ADR上漲7.5%，較台北交易股票溢價已多達15.4%。若台積電開紅盤後能追上ADR溢價，市值將達 4,961億美元，在全球市值排名一舉由第15躍居第7，緊追在波克夏公司（Berkshire Hathaway）之後。

巴克萊分析師柯帝斯（Blayne Curtis）建議加碼超微（AMD）、高通公司（Qualcomm）、希捷科技（Seagate），看好半導體業下半年會強勁復甦。柯帝斯認為半導體股不至重測去年10月谷底，呼籲投資人不要觀望。他發布報告說，「我們更看好布局於資料中心、PC、手機的公司」，而中國大陸全面從防疫措施解禁，將是「2023年最重大題材」，晶片業將從今年下半年開始受益。

同時，高盛策略師柯斯汀（David Kostin）也撰文指出，大陸突然全面解除「清零」政策後，經濟復甦腳步比原先預期更快，將有助於半導體和科技相關產業，而凡賣晶片給大陸或大陸消費者大量採購的手機和PC所用的半導體股也將受益。

在報告中，柯帝斯也認為，儘管雲端投資近期減緩，但由於生成式的人工智慧競爭加劇，今年下半年投資可能會加速成長。 微軟公司（Microsoft） 正巧也在周一宣布將增加投資聊天機器人ChatGPT背後的開發商OpenAI，據說規模上看100億美元。彭博指出，這筆投資將讓OpenAI加強所需的運算能力，勢必帶動輝達（Nvidia）晶片的需求。

輝達周一股價暴漲7.6%，今年以來已上漲31.3%。上周，花旗估計，隨ChatGPT使用大幅成長，可望為輝達未來一年帶進30億美元到110億美元營收。

被巴克萊調高評等至「優於大盤」的股票中，超微大漲9.2%，

美國股市三大指數周一也全面齊揚，投資人押注聯準會（Fed）將放緩升息步調。有「Fed傳聲筒」之譽的華爾街日報記者蒂米羅斯（Nick Timiraos）周日發出報導，Fed官員下周開會勢將考慮僅升息1碼（0.25個百分點），同時考慮今年春季停止升息之前得考慮那些經濟訊號。

史坦普500指數周一上漲1.2%收在4019.81點；道瓊工業指數漲254.07點，至 33,629.56點；那斯達克綜合指數大漲2%收在11,364.41點。

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