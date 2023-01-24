我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／北加州又傳槍擊案 奧克蘭晚間槍戰1死7傷

北加半月灣槍案 死者幾乎是槍手趙春利的華人同事

投資風向雖變 大盤仍處熊市

財經新聞組／綜合報導

摩根史坦利首席美股策略師威爾森(Michael Wilson)認為，美股風向的轉變並不能改變現在仍處熊市的事實，但轉向是結束熊市的必要條件。

作為永遠的美股空頭，威爾森表示，只不過一周的時間，市場對於全球經濟的看法已然發生了轉變，但這並不會影響美股2023年的下跌，各大公司的獲利前景依舊不樂觀。

他指出，剛邁入2023年時，多數投資人預計美國經濟衰退將在今年上半年開始，但僅僅一周後，市場對於經濟衰退的共識就發生了大轉變：「隨著中國經濟復甦對需求的提振，以及歐洲天然氣價格的暴跌，越來越多投資人開始認為經濟可能軟著陸，而大多數投資人則認為經濟衰退的時間將會延後到下半年。」

他說，投資人可以認為是對經濟衰退的「大轉向」推動了2023年初美股的上漲，但其實之前被嚴重放空的美股才是推動年初上漲的主要因素：「今年的漲勢是由之前低質量並被嚴重放空的股票帶動的，同時周期性股票相對於防禦性股票的強勁走勢，也使得美股開年走勢強勁。」

他指出，從摩根史坦利第4季財報就可以看出，今年美股的重點並不是經濟衰退而是企業獲利衰退，「大摩的財報電話會議重點並不是經濟衰退的時間，甚至不在於今年是否會發生衰退。財報顯示，營收獲利較上季進一步下降。」

他認為企業獲利正進一步受到侵蝕，衰退迫在眉睫，史指可能將創新低：「我們的模型和財測之間的差距達到史上最大值。我們的模型會錯嗎？當然，但根據以往的紀錄，我們認為它的方向不會錯，只是時間和幅度的問題。」

他說，「獲利衰退迫在眉睫。當投資人基調出現轉變，這將進一步支持史指創下新低的預期，這將使熊市在本季稍後或第2季初結束。」

美股 投資 2023

上一則

精品業者翹首 盼中消費者復出

下一則

財經簡訊

延伸閱讀

Fed將緩升息 那指漲逾2%

Fed將緩升息 那指漲逾2%
芝加哥市長論壇 8出席候選人：治安為首務

芝加哥市長論壇 8出席候選人：治安為首務
標普500企業 今年獲利恐減10%

標普500企業 今年獲利恐減10%
神準大摩「大熊」再發警告 美股可能再跌22%

神準大摩「大熊」再發警告 美股可能再跌22%

熱門新聞

微軟比起其他科技巨人較晚裁員。路透

傳聞坐實 微軟宣布裁員1萬人：經濟不穩 節省開支

2023-01-18 12:40
大型科技公司近日大幅裁員，蘋果是唯一例外。（美聯社）

還能扛多久？科技巨頭大裁員 只剩這一家仍堅挺

2023-01-20 12:41
紐約時報專欄作家克魯曼。（路透）

人口下滑使中國經濟步日本後塵？克魯曼：更令人憂心

2023-01-18 06:33
1月23日起，國稅局開始接受納稅人申報2022年所得稅。(美聯社)

報稅季23日展開 7重點勿忽略 退稅會比往年少

2023-01-21 22:24
裁員潮席捲科技業，連搜尋引擎巨人Google也無法倖免。（路透）

Google也撐不住？搜索巨擘突宣布裁員1.2萬人

2023-01-20 07:32
華爾街股市專家提醒投資人，現在被視為資金安全避風港的必需性消費股，很可能淪為日後的地雷股。路透

安全港其實最危險？專家示警這類股超買 泡沫快爆了

2023-01-20 11:55

超人氣

更多 >
他在找人 眼神險惡…赫見槍手 26歲華男勇奪槍

他在找人 眼神險惡…赫見槍手 26歲華男勇奪槍
北加半月灣槍擊 華人農工7死3重傷 67歲趙春利落網

北加半月灣槍擊 華人農工7死3重傷 67歲趙春利落網
蒙市大屠殺死者增至11人 目擊者：馬老闆遇害

蒙市大屠殺死者增至11人 目擊者：馬老闆遇害
洛縣大屠殺兇手鄰居說他是好人 生前愛跳舞

洛縣大屠殺兇手鄰居說他是好人 生前愛跳舞
他早離場 頭名死者就在他座位上…他為女伴擋彈中兩槍

他早離場 頭名死者就在他座位上…他為女伴擋彈中兩槍