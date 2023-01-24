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Fed將緩升息 那指漲逾2%

財經新聞組／綜合報導

美股上漲，因為投資人認為Fed可能放緩升息步伐，並為繁忙的本周財報業績預做準備。

那斯達克綜合指數上漲223.98點或2.01%收1萬1364.41點。而道瓊工業平均指數上漲254.07點或0.76%收3萬3629.56點。史坦普500指數上漲47.2點或1.19%收4019.81點。

特斯拉和蘋果上漲，因人們寄望中國重新開放將可提振它們的業務。隨著中國應對激增的新冠確診案例，這兩家科技巨頭最近都在努力解決臨時停工和生產受到打擊的問題。

半導體股上漲，VanEck半導體ETF飆升4.72%，創11月以來的最佳單日漲幅。

投資人已開始評估Fed在數月的激進緊縮之後準備放慢其對抗通膨升息步伐的可能性。上周公布的經濟數據顯示批發價格和零售銷售均出現下滑。這一點以及Fed官員的評論似乎預示著經濟放緩。

根據CME Group的數據，市場已經消化了近100%的升息25個基點的可能性，這將使利率達到4.5%-4.75%的目標區間。

本周將發布財報的一些大牌包括微軟、IBM、特斯拉、Visa和萬事達卡。可能會讓市場緊張不安。

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