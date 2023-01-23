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小摩:經濟衰退機率驟降

編譯林聰毅／綜合報導
投資人日益樂觀認為，經濟衰退機率已大幅降低。（路透）
投資人日益樂觀認為，經濟衰退機率已大幅降低。（路透）

儘管上周華爾街和達沃斯世界經濟論壇（WEF）與會菁英的發言都顯示衰退憂慮揮之不去，但摩根大通（小摩）發現，市場行情反映的經濟衰退機率已從2022年的高點大幅下滑，顯示投資人對經濟前景更趨樂觀。

小摩的交易模型顯示，從高評級債券到歐洲股票等九種資產類別中，有七種資產行情所反映的經濟衰退的機率都不到50%，與去年10月的情況大相逕庭，因為當時所有市場行情都顯示，經濟鐵定會陷入萎縮。

例如美國高收益信用市場反應的經濟衰退機率，從33%降至18%。歐盟Stoxx 50指數反映衰退的機率已從去年的93%陡降至26%。標普500指數所反映的經濟衰退衰退雖達73%， 但已遠低於去年的98%。小摩是將各類別資產在經濟衰退前高峰和萎縮期間低谷加以比較，推算出經濟衰退機率。

小摩策略師潘尼傑卓格魯指出，在中國解封、歐洲天然氣價格暴跌，及美國通膨降幅大於預期等因素的幫助下，多數資產類別一直在持續消化衰退風險，「相較於去年10月，市場預期經濟衰退的機率遠低得多」。

但經濟學家沒這麼樂觀，預測衰退的機率為65%，高於去年10月的50%。美國公債殖利率曲線也持續閃現警訊，例如，3個月期公債殖利率高於10年期，暗示投資人押注經濟成長放緩。

不過，本周公布的採購經理人指數（PMI）、國內生產毛額（GDP）等數據雖料將顯示美歐經濟減緩，但對全球成長的憂慮仍將低於去年的高峰，美國通膨指標－消費支出平減指數去年12月的減緩幅度也有望甚於聯準會（Fed）預估，強化Fed下月只升息1碼的預期。

指數 殖利率 投資

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