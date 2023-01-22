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美中緊張 中國春節熱降溫 過年商品銷路低迷

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升息難負擔 46%持卡人每月都有卡債

編譯俞仲慈／綜合22日電

聯準會(Federal Reserve)為了抑止通膨，去年調高利率超過4個百分點，是歷史上最受矚目的貨幣緊縮政策。但是升息也讓更多國人陷入信用卡債務危機，根據消費金融業Bankrate最新調查顯示，有近一半、也就是46%持卡人每個月都有卡債，高於前一年的39%。

個人理財業NerdWallet一項調查發現，每個家庭平均信用卡債務為7486元，比一年前增加了29%，同時個人理財網站GOBankingRates的民調也發現，有多達1400萬人積欠超過1萬元的卡債，加上升息導致消費者更難以償還債務，積欠的債務如雪球般愈滾愈多，而且根據聯準會資料，信用卡利率2022年底已達到20%，是近30年來最高。

根據NerdWallet統計，家庭平均信用卡債為7486元，平均利率高達20.4%，必須每月償還695元，才能在一年內還清債務，但如果每月只能攤還200元，至少得需五年才能還清卡債，換言之，若利率維持不變，在實際借入7486元之外，還得多支付4239元的額外利息，負擔可說非常沉重。

消費金融LendingTree首席信貸分析師舒爾茲(Matt Schulz)表示：「國人喜歡信用卡，就會有卡債問題，而且卡債會持續增加。」

根據LendingTree統計數據，全國累計的卡債達到9250億元，僅略低於2019年疫情爆發前創下9270億元的歷史記錄，但調查也顯示，近來卡債增加與衝動購物無關，而是與生活開支有關。

工資上漲、物價上揚，於是生活成本也不斷水漲船高，「當物價、汽油和水電成本上漲時，不能像取消Spotify訂閱那樣，說不要就不要。」舒爾茲表示。

根據NerdWallet分析，過去三年來，中等收入者的收入增加7%，但消費成本卻增長16%，換言之，民眾生計入不敷出的情況愈來愈嚴重。

美國新聞與世界報導(U.S. News & World Report)去年12月進行一項調查，要求消費者說明其卡債發生的主要原因，最常見的答覆是「物價上漲而且收入不夠」，同時多數受訪者也提及意外支出、醫療緊急住況、失業和維修汽車等，只有十分之一卡奴將卡債歸咎於不當支出。

信用卡 利率 聯準會

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