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WSJ：馬斯克12月在特斯拉公布交車量前先賣股 引發爭議

編譯季晶晶／綜合外電
特斯拉執行長馬斯克去年末賣股惹議。（路透）
特斯拉執行長馬斯克去年末賣股惹議。（路透）

華爾街日報（WSJ）報導，電動車大廠執行長馬斯克特斯拉今年1月公布未達標的交車量數據之前，出售持股，引發外界質疑，馬斯克賣股時是否已知業務放緩，有無內線交易的嫌疑，可能再度招致美國證管會（SEC）的調查。

報導指出，馬斯克在去年12月12~14日間，以每股均價約163美元出售了近2,200萬股的特斯拉股票，進帳近36億美元，這個時機很關鍵，因為特斯拉在1月2日宣布全年交車量未能達成自行設定目標，拖累價格暴跌，1月3日收盤僅略高於108美元。如果馬斯克沒提早賣，這些股票的價值將縮水12億美元。

曾赴美國國會就內線交易問題作證的杜克大學證券法教授考克斯（James Cox）說，SEC應該會對此感到興趣，問題在於馬斯克知道些什麼，以及在他賣股時的市場預期為何。

企業內部人若預設買賣交易時間表，在美國稱為10b5-1計畫，並按表操課，可避免違反SEC的規定。根據華爾街日報，馬斯克最近提交給SEC有關買賣持股的揭露文件，未表明那次賣股使用了10b5-1計畫。另一方面，SEC也沒規定他須在揭露文件裡說明是否正使用10b5-1計畫。

馬斯克20日也為2018年推文宣布特斯拉可能下市、引發股價劇烈震盪一案出庭作證。他淡化自己推文的影響力，「我推文不表示人們就會相信」。

馬斯克 特斯拉 華爾街

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