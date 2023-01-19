我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

林書豪曾爆出緋聞女友除了吳謹言還有她 原來早已婚

林書豪公布婚訊 兩年前就與太太祕密完婚

恐慌指數過低 史指漲勢難繼

財經新聞組／綜合報導

隨著Cboe波動率指數(VIX)跌至數月來的最低水平，且當前史坦普500估值偏高，分析師們認為這些信號暗示美股的反彈即將結束。

VIX指數是衡量史指期權的隱含波動率，通常被稱為「恐慌指數」。從歷史上看，隱含波動率的走勢在80%時間裡都與股市相反。

瑞信首席股票策略師兼量化研究主管戈盧布(Jonathan Golub)在給客戶的報告中指出，雖然投資人對於經濟前景不似去年那樣悲觀，但考慮到較低的VIX指數和已經偏高的股價，美股的上行空間有限。

市場對Fed即將暫停升息的樂觀情緒推動股債上漲。12月CPI連續第三個月增速放緩，讓市場更加相信Fed即將減速升息。

媒體分析指出，VIX指數降至低點證明，投資人可能已經不太重視投資組合的風險，市場一旦大幅下探很可能會「措手不及」，進一步加劇市場混亂。

部分策略師分析擔心VIX指數將很快從低點回升至平均水平，這暗示近期美股的反彈行情接近尾聲。

戈盧布在給客戶的報告中表示，低迷的VIX意味著，美股可能已經充分反映出對美國經濟前景的樂觀情緒，美股在近期很可能出現逆轉。

根據FactSet的數據，VIX指數目前位於50日和200日移動均線下方，且自去年10月底以來一直處於低點。

花旗銀行認為，美股反彈已將史指估值推至高點，基於對當前的宏觀經濟環境的考量，該指數難以大幅攀升。

花旗分析師在研究報告中表示，史指的本益比回到18.2倍，接近他們認為估值範圍的上限，「我們認為史指處於3700-4000點是合理的，當下估值已處於高點，可能會在短期內限制上漲動能，除非宏觀背景發生重大變化，否則不太可能出現高於當前水平的估值。」「我們認為史指的本益比上限為18.5倍，現在已經非常接近。」（財經新聞組）

指數 美股 投資

上一則

通膨飆升 這些商品去年卻跌價

下一則

自製晶片？蘋果仍離不開台積電

延伸閱讀

美股早盤小幅上揚 最新生產者物價暗示通膨有觸頂跡象

美股早盤小幅上揚 最新生產者物價暗示通膨有觸頂跡象
高盛下跌逾6% 道指止連四漲

高盛下跌逾6% 道指止連四漲
全球抗經濟衰退 看見曙光

全球抗經濟衰退 看見曙光
鮑爾沒「放鷹」 三大指數收高

鮑爾沒「放鷹」 三大指數收高

熱門新聞

高盛日前決定裁撤旗下多達3200名員工。圖為1月11日高盛位於華爾街的總部辦公室。（路透）

高盛裁3200人過程曝光：30分鐘內打包、門禁卡即刻停用

2023-01-14 20:18
微軟比起其他科技巨人較晚裁員。路透

傳聞坐實 微軟宣布裁員1萬人：經濟不穩 節省開支

2023-01-18 12:40
繳稅會影響退休生活品質，有時卻常被忽略。取自pexels

注意這些「意外之稅」 可能影響退休生活品質

2023-01-11 09:53
特斯拉股價連連下跌之際，馬斯克接下推特忙得焦頭爛額。個人資產直直墜。(路透)

馬斯克身價損失破金氏紀錄 慘的是…可能永別「世界首富」

2023-01-12 19:42
紐約時報專欄作家克魯曼。圖／路透

美國通膨大逆轉 克魯曼：輪到悲觀者難自圓其說

2023-01-14 14:16
紐約時報專欄作家克魯曼。（路透）

人口下滑使中國經濟步日本後塵？克魯曼：更令人憂心

2023-01-18 06:33

超人氣

更多 >
3個常見的社安金錯誤 你可能不知不覺犯下了

3個常見的社安金錯誤 你可能不知不覺犯下了
看中華人業者帶錢回家 入屋搶劫強暴…非裔、華裔主謀判刑

看中華人業者帶錢回家 入屋搶劫強暴…非裔、華裔主謀判刑
怎麼了？甘迺迪機場又出意外 2客機離奇相撞

怎麼了？甘迺迪機場又出意外 2客機離奇相撞
紐約市要漲地稅了…房屋估價明年增6.1% 獨棟漲最多

紐約市要漲地稅了…房屋估價明年增6.1% 獨棟漲最多
林書豪公布婚訊 兩年前就與太太秘密完婚

林書豪公布婚訊 兩年前就與太太秘密完婚