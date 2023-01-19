恐慌指數過低 史指漲勢難繼

隨著Cboe波動率指數 (VIX)跌至數月來的最低水平，且當前史坦普500估值偏高，分析師們認為這些信號暗示美股 的反彈即將結束。

VIX指數是衡量史指期權的隱含波動率，通常被稱為「恐慌指數」。從歷史上看，隱含波動率的走勢在80%時間裡都與股市相反。

瑞信首席股票策略師兼量化研究主管戈盧布(Jonathan Golub)在給客戶的報告中指出，雖然投資 人對於經濟前景不似去年那樣悲觀，但考慮到較低的VIX指數和已經偏高的股價，美股的上行空間有限。

市場對Fed即將暫停升息的樂觀情緒推動股債上漲。12月CPI連續第三個月增速放緩，讓市場更加相信Fed即將減速升息。

媒體分析指出，VIX指數降至低點證明，投資人可能已經不太重視投資組合的風險，市場一旦大幅下探很可能會「措手不及」，進一步加劇市場混亂。

部分策略師分析擔心VIX指數將很快從低點回升至平均水平，這暗示近期美股的反彈行情接近尾聲。

戈盧布在給客戶的報告中表示，低迷的VIX意味著，美股可能已經充分反映出對美國經濟前景的樂觀情緒，美股在近期很可能出現逆轉。

根據FactSet的數據，VIX指數目前位於50日和200日移動均線下方，且自去年10月底以來一直處於低點。

花旗銀行認為，美股反彈已將史指估值推至高點，基於對當前的宏觀經濟環境的考量，該指數難以大幅攀升。

花旗分析師在研究報告中表示，史指的本益比回到18.2倍，接近他們認為估值範圍的上限，「我們認為史指處於3700-4000點是合理的，當下估值已處於高點，可能會在短期內限制上漲動能，除非宏觀背景發生重大變化，否則不太可能出現高於當前水平的估值。」「我們認為史指的本益比上限為18.5倍，現在已經非常接近。」（財經新聞組）