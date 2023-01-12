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美股將狂歡或悲泣？美國CPI今天給答案

編譯湯淑君／綜合外電
美國勞工部12日將公布12月消費者物價指數（CPI），市場屏息觀望，期待通膨降溫的好消息給美股漲勢添加柴火。（路透）
美國勞工部12日將公布12月消費者物價指數（CPI），市場屏息觀望，期待通膨降溫的好消息給美股漲勢添加柴火。（路透）

美國勞工部12日將公布12月消費者物價指數（CPI）報告，金融市場屏息觀望，因為這套通膨數據可能協助聯準會（Fed）決定下次升息幅度是2碼（0.5個百分點）或1碼。ING利率策略師團隊提醒投資人慎防市場反應強烈。

道瓊社報導，ING策略師團隊在研究報告中指出，這份CPI報告可能引起市場劇烈反應，「最強的反應可能是報告顯示通膨黏得揮之不去，令人大失所望，尤其市場現在傾向選擇相信最可能的情境是通膨再次低於預期」。

華爾街日報訪調分析師預測，美國12月CPI年增率可能降到6.5%，比11月的7.1%大幅趨緩；剔除食物與能源價格的核心CPI年增率估計也可望從6.0%減緩至5.7%。

MarketWatch報導，12月CPI報告重要得足以影響Fed 2月升息決定。品浩（PIMCO）經濟學家Tiffany Wilding與Allison Boxer說：「繼12月會議升息0.5個百分點後，Fed可望在2月初轉而升息0.25個百分點，最終升到5%附近就停頓。」

然而，自12月會議結束以來，Fed官員就一再表明，今年不打算降利率，且利率峰值必須升到5%以上，通膨才可能降回2%目標。根據CME FedWatch網站，聯邦資金期貨交易員如今預估2月升息1碼的可能性達78%，3月再升1碼的可能性也有68%。按此推算，到今年中，利率峰值也不過4.75%-5%。

接連兩份CPI報告都捎來通膨低於預期的好消息，已養大市場胃口，如今投資人普遍期待通膨迅速消退。因此，市場對「通膨持續降溫」的希望會不會落空，12月CPI數據將給答案。

Mott資本管理公司創辦人Michael J. Kramer日前發布報告說，通膨交換（inflation swap）合約價格顯示，交易員預期美國通膨率在2023年夏季降到2.5%以下，這似乎有希望成真；但12日的「CPI數據對於那種觀點站不站得住腳，至關重要。倘若CPI實際上比預期熾熱，那可能變成災難一場，勢必會扭轉市場對通膨的預期」。

Spouting Rock資產管理公司首席策略師Rhys Williams說，股市期待看見12月核心CPI年增5%左右，如果得到的數據是4%，可望激勵美股續漲。他的看法是，通膨的確逐漸下滑，但不可能在夏季就回落到Fed的2%目標。他說：「我認為，短期股市會漲，然後在第2季可能跌回來，反映投資人覺悟到回歸2%不切實際。」

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