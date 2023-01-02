移民進不來 全美勞力短缺

因為疫情，截至去年年底，全美適齡工作的移民人數減少近200萬。（路透資料照片）

長久以來，移民 一直是美國爭論不休且懸而未決的重大議題，而近幾年全美勞力短缺，部分原因是沒有足夠的移民。

移民填補了數以千計美國人不想做的工作崗位，對美國經濟至關重要。受新冠疫情 影響，2020年，政府核發合法移民工人簽證的相關作業停止，直到2021年底才恢復。

根據加州大學 戴維斯分校(University of California,Davis)研究，由於疫情爆發，先前的移民情況無法持續，截至去年年底，全美適齡工作的移民人數減少近200萬。

這份研究報告的作者兼加大戴維斯分校全球移民中心(Global Migration Center)主任佩里(Giovanni Peri)說，美國目前有如此多職缺，部分原因是少了很多疫情前常態性入境的移民。

在美墨邊境入境者激增下，移民議題爭論再起；2020年3月，前總統川普(Donald Trump)援引並啟動旨在驅逐來自有疫情國家人民的第42條法案(Title 42)，以防止新冠病毒傳播，連帶的將移民和潛在尋求庇護者拒於門外。

尋求庇護者等待庇護案件處理期間可在美國合法工作、申請工作許可，通常要180天才能獲批。

過去兩年合法移民人數減少，對美國企業是一大挑戰。

佩里說，除非真的改變移民法、而且每年允許更多人入境，否則無法彌補這幾年移民減少所造成的損失；目前正以疫情前的速度趕著處理簽證，在迎頭趕上之前必然有供需落差。

工人短缺導致工資上揚，連帶助長通貨膨脹。

聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)表示，除了勞動力老齡化，外國勞動力銳減也助長全美勞力不足；他說，疫情期間移民人數銳減、死亡人數激增，恐導致約150萬工人短缺。

其中，高度倚賴移民工人的建築、農業、休閒娛樂等行業所受衝擊最大。加州大學戴維斯分校研究顯示，目前全美有1030萬個職缺，其中，建築、休閒娛樂業各占37萬7000、160萬個，而且近幾個月來持續增加。

佩里特別提到休閒娛樂業，該行業30%至40%勞力是在國外出生，移民減少恐產生巨大影響。

餐飲業首當其衝，服務變慢、午餐時段關門、價格上漲都源於勞力短缺。根據全國餐飲協會(National Restaurant Association)，餐飲業未來十年可望成長14%，在美國出生的勞力僅增長10%，換句話說，餐館職缺將超過美國本土勞力所能填補的數量。目前全美60%餐飲業人員短缺，經營能力受限。

所幸，今年稍早眾議院提出「促進經濟發展的基本工人法案」(The Essential Workers for Economic Advancement Act)，將為休閒娛樂等行業工人制訂新的簽證方案。

全國餐飲協會公共事務執行副總肯尼迪(Sean Kennedy)說，對餐飲業來說，移民改革在經濟上不可或缺，讓更多合法移民入境對雇主和尋求新機會的工人來說是雙贏。

根據加州大學戴維斯分校研究，疫情期間流失的200萬潛在移民中，約100萬人受過大學教育，被視為高技能工人，可能持H-1B專業簽證入境美國。

高技能工人可催生就業機會；加州大學柏克萊分校(UC Berkeley)報告稱，每個高技能工人將創造2.5個額外工作機會。

跨黨派公共政策機構經濟創新集團(Economic Innovation Group)首席經濟學家奧齊梅克(Adam Ozimek)說，高技能工人至關重要，並不只是短期短缺的問題，而有長遠影響，攸關創新、生產力、成長和經濟健康。

本月稍早，美國農場局聯合會(American Farm Bureau Federation)和其他350個農業團體呼籲參院通過眾院已通過的農業改革法案，以解決農業勞力危機；美國農場局稱，熟練的外國農場工人是美國農業支柱，傳統上在美持有H-2A季節性簽證，該簽證使用率今年創新高，但許多農業人士認為這樣還不夠，仍找不到工人。

美國農場局聯合會在寫給參議院領導人的信中說，農業勞力危機導致食品價格上漲，亟須解決這場威脅全美的勞力危機，生產者才得以繼續提供食物、衣服和燃料。

但根據勞工部，去年全美31萬7000個臨時H-2A職位獲得許可，是2005年的六倍多。但僅80%職缺獲得簽證。