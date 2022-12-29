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黃安嘆「殯儀館火化排大隊」 北京網友揭疫情慘況

中國BF.7再竄全球？專家：新毒株恐躲過現行療法

財經簡訊

財經新聞組／整理

全球經濟將緩慢成長10年

Tressis Gestion首席經濟學家拉考爾(Daniel Lacalle)表示，全球經濟可能面臨長達10年的緩慢成長。中國經濟全面重新開放的可能性是市場對2023年的「最大正面因素」；然而，這種提振在未來很長一段時間內都不太可能讓成長水平接近疫情前幾年的水平。

YouTube轉播NFL難打平

Baird互聯網分析師塞巴斯蒂安(Colin Sebastian)估計，Alphabet旗下的YouTube TV需要吸引225萬年度訂戶訂閱Sunday NFL Ticket，才能達到營收盈虧平衡。他估計YouTube TV支付標準月費的新訂戶大約會增加170萬，NFL服務的追加銷售約為50萬。廣告收入約1.25億元。

財務長認明年經濟硬著陸

每次美股在2022年從低點反彈後都會再次回落。在利率升至15年來最高水平之際，投資人對最壞情況的寄予厚望最後都變成了騙局。當前的暴跌只是證明拋售還沒有結束。根據CNBC對財務長進行的調查顯示，在情況好轉之前會變得更糟，即使Fed對抗通膨成功，但這也將以明年經濟硬著陸為代價。

美超微電腦今年漲近90%

對於科技股來說這是殘酷的一年。大型科技股如亞馬遜、Meta和特斯拉都流失至少一半的市值。尋找樂觀跡象的投資人可以轉向位於矽谷中心一家29年歷史的伺服器製造商。美超微電腦(Super Micro Computer)股價在2022年飆升89%，超過所有市值10億元以上的科技股。

鐵路業者警告貨運將延誤

美國鐵路營運商聯合太平洋公司(Union Pacific Corp)和CSX Corp警告，要讓遭冬季風暴打擊的運作正常化，未來幾天的一些貨運將出現延誤。名為Elliott的致命越野冬季風暴讓一些城市在聖誕節期間陷入嚴寒，並導致全美旅遊和貨運業務癱瘓，數千人無法取得電力和其他必需品。

貝萊德將整合重建烏克蘭

烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelenskyy)和貝萊德CEO芬克(Larry Fink)同意整合重建烏克蘭的投資。貝萊德金融市場諮詢公司和烏克蘭經濟部於11月簽署一份諒解備忘錄，芬克和澤連斯基之前於9月會面，討論推動公共和私人投資進入烏克蘭，以在俄羅斯極具破壞性的入侵後重建該國。

烏克蘭 投資 YouTube

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