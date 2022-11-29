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高盛談美股：明年也漲不上去

財經新聞組／綜合報導

由柯斯汀(David Kostin)領導的高盛策略師團隊在2023年股票展望報告中寫道，美股投資人因令人失望的一年而步履蹣跚，可能對2023年沒有太多期待，「到2023年，我們預計痛苦會減少，但也不會有什麼表現。」

分析師們預估，史坦普500指數明年可能保持不變，而整個美國企業的獲利成長為零。

分析師寫道：「2022年美股的表現全都與估值遭下修有關，但2023年的主題則將與企業獲利成長乏力有關。」「簡單來說，收益零成長將讓股市無法走升。」

高盛估計，2023年史指成分股每股獲利將保持在224元不變，在年底將達到4000點。史指28日收於3963.94點。

高盛對史指的3個月目標是3600點，較28日水平下跌約10%；而6個月目標為3900點，下跌約3%。而且預估股市持平還是最好的假設。

如果Fed升息導致經濟急劇下滑，那麼2023年的「硬著陸」可能會使史指在2023年初跌至3150點，較當前水平下跌約20%。

高盛寫道：「在下跌的假設中，Fed累積收緊政策或外部衝擊的落後影響將美國經濟推入衰退，並導致史指每股獲利下降。」

雖然高盛基本預測假設Fed官員將設法實現軟著陸，在不引發經濟衰退的情況下提高利率，但該行表示，硬著陸衰退仍然是個明顯的風險。

Fed一直強勢升息以控制一直居高不下的通膨。借貸成本的急劇上升已經對股票估值造成打擊，許多Fed觀察人士擔心之後的影響接下來可能會打擊經濟。高盛寫道：「上市公司和私營企業的估值大幅下降就是痛苦的後果。」

柯斯汀團隊寫道：「我們預計，2023年初通膨將明顯放緩，Fed將降低升息幅度，並最終在5月會議後停止收緊政策。」

高盛預計Fed下個月將升息2碼，隨後在2月、3月和5月再升息3次1碼，最終利率將達到5%-5.25%。

高盛 升息 股票

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