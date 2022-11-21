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馬斯克全球首富地位不保？今年財富慘損逾千億美元

編譯葉亭均／綜合外電
特斯拉創辦人兼執行長馬斯克（Elon Musk）。 （路透）
特斯拉創辦人兼執行長馬斯克（Elon Musk）。 （路透）

全球首富馬斯克（Elon Musk）今年來財富蒸發規模已超過1,000億美元，因特斯拉股價不斷崩跌至兩年來最低水準。

根據彭博億萬富豪指數，馬斯克目前依然是全世界最富有的人，財富淨值達1,698億美元，儘管周一財富又萎縮86億美元。今年來，馬斯克財富淨值減少1,005億美元，損失規模是這項財富指數上所有富豪最多的。他的財富淨值在大約一年前攀抵3,400億美元高峰。

彭博億萬富豪指數顯示，目前排在第二名的是全球精品龍頭LVMH集團老闆阿諾德（Bernard Arnault），財富淨值1,565億美元，和馬斯克差距為133億美元。

特斯拉是馬斯克財富中的最主要組成，而該車廠正努力應付第二大市場中國實施的新冠封控措施。特斯拉近期還因尾燈問題宣布召修逾30萬輛車，同時忙著因應供應鏈問題與飆高的原物料成本。

特斯拉股價21日收盤下跌6.8%至每股167.87美元，跌至2020年11月來最低，而今年來股價累計重挫52%，跌幅遠高於以科技股為主的那斯達克100指數的25%跌幅。

51歲的馬斯克近月也將注意力放在推特，他在上月以440億美元完成收購這家社群媒體。自從馬斯克入主後，推特大規模裁員，已經損失約60%人力。投資人一直質疑這位億萬富豪是否讓自己在多家知名公司中分身乏術。

馬斯克 特斯拉 指數

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