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和美股反指標CNBC名嘴對做 基金公司擬推反向克雷默ETF

編譯林奇賢／綜合外電
股市名嘴克雷默（Jim Cramer）是CNBC節目「Mad Money」主持人，在財經界是個敢言、評價兩極的人物。（路透）
股市名嘴克雷默（Jim Cramer）是CNBC節目「Mad Money」主持人，在財經界是個敢言、評價兩極的人物。（路透）

股市名嘴克雷默（Jim Cramer）是CNBC節目「Mad Money」主持人。他最有名的就是熱烈推薦各種股票，而報酬卻好壞參半，近期的一些建議更讓他成了「反指標」。如今一個能簡單和他對做的投資方式正要出現。

向美國證管會（SEC）提交的申報文件顯示，Tuttle資本管理公司計劃推出和「反向克雷默ETF」（Inverse Cramer ETF），交易代碼SJIM。若獲得批准，這檔基金將帶來和克雷默投資建議相反的報酬結果。

克雷默曾在去年誇獎方舟投資管理公司的「女股神」伍德，因伍德的績效在2020年大放異彩，但在克雷默說完沒過多久，伍德旗下旗艦基金淨值暴跌。而克雷默也剛好在AMC股價大跌30%前，在推特上發布著名的買進AMC股票的言論。

文件顯示，「反向克雷默ETF」將是主動式管理的基金，意味著操盤的專業投資人將透過推特和電視來關注克雷默的選股和對整體市場的建議，接著做空這些股票或使用金融衍生商品，以產生和克雷默建議負相關的結果。

若克雷默對某檔股票或ETF持負面看法，基金經理人就會持有多頭部位。

Tuttle先前曾推出類似的「反伍德ETF」，交易代碼SARK。自2021年11月推出以來，這檔ETF已上漲近90%，吸金逾3.5億美元。

Tuttle還計劃針對那些對克雷默有信心的人，建立一個「做多克雷默ETF」，交易代碼LJIM，以押注克雷默認可的投資標的。申報文件未披露這兩檔ETF的費用，但SARK收取0.75%的管理費。

不過，CNBC發言人致函彭博表示：「克雷默一直都鼓勵長期投資、平衡投資組合波動，其部位包含指數型基金和個股。他把Mad Money當作自己的課堂，他認為，教導人們用洞察力和經驗來選股，是幫助他們掌控財務的最佳方式。」

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