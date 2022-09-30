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Fed跟進英央行？摩通:絕不可能

財經新聞組／綜合報導
聯準會不可能比照英國央行逆轉緊縮立場。（路透）
聯準會不可能比照英國央行逆轉緊縮立場。（路透）

分析師表示，目前市場的劇烈波動部分是由於流動性的惡化，認為聯準會(Fed)會放鬆鷹派立場的猜測只是「噪音」，因為Fed對抗通膨的決心不會動搖。

全球債市近日大幅下挫。美國10年期國債價格出現疫情爆發以來最大單日跌幅，其殖利率自2010年以來首次升破4%。但在英國央行緊急出手購買英國國債穩定市場後，債市又迅速反彈。

市場猜測，Fed是否也會跟進英國央行。有些分析認為，在考慮到Fed在近期市場波動中可能扮演的角色後，有理由懷疑Fed可能會放緩升息步伐。

然而，這種劇烈波動絲毫沒有動搖Fed為控制通膨而繼續大幅升息的決心。由於本季接近尾聲，本周市場走勢可能也被誇大了，因為此刻通常是基金經理人調整投資組合時流動性較差的時期。

Fed多位官員近日堅稱，Fed有必要將政策利率推高到遠高於目前3%-3.25%的區間以上，這可能會進一步拖累債券市場。亞特蘭大Fed行長博斯蒂克表示，通膨率仍然過高，他支持在今年年底前再升息5碼(125個基點)。

貝萊德分析師米勒(Bob Miller)表示，美債28日的反彈以及反映Fed利率高點將在4.5%以下的期貨交易，只是市場「噪音」罷了，因這有一部分是由於流動性不足而加劇。

他說：「在推高利率水平方面，Fed還有很長的路要走。」「我不會被短期的價格走勢所迷惑。市場上有很多有關Fed是否面臨夠大的壓力而退縮的討論。但大多來自美國以外，超出了Fed的控制範圍。」

米勒認為，美國債券價格走勢所代表的的訊號，受到「非國內因素」的巨大影響。

摩根大通首席全球策略師凱利(David Kelly)表示，Fed短期內不會放鬆其鷹派立場：「Fed非常清楚，任何鴿派轉向的暗示都將導致長期利率下降，而這將使它們收緊金融環境的努力付諸東流。」

除非一場國際危機徹底顛覆美國經濟，否則Fed不可能改變方向，因為其目前的首要任務是遏制通膨飆升。

殖利率 英國 國債

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