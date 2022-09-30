iPhone銷量減 半導體股遭殃

美國商銀表示，Cirrus Logic, Inc.、Skyworks Solutions和Qorvo是最可能受到iPhone 銷量下降影響的個股。

美國商銀之前因擔心消費者需求減弱，調降了蘋果 公司的評級，將未來三季iPhone銷量的預期調降了5%至10%。因此，這可能會對每年10%至15%的半導體需求造成衝擊，並影響更整體的晶片市場，以及台積電和GlobalFoundries等代工業者，以及半導體設備和測試工具廠。

美國商銀分析師莫罕(Wamsi Mohan)表示：「半導體需求受到PC、手機、汽車和遊戲等非必需品消費支出的嚴重影響，因此iPhone需求低迷可能是其他終端市場進一步疲弱的徵兆。蘋果供應商面臨的風險可能在1%至5%之間，晶片供應商受內容驅動的程度高於iPhone銷量，因此可以認為該領域處於『永久』成熟狀態，不會受太大影響。」

美國商銀指出，Cirrus Logic, Inc.有80%的業務來自蘋果， Skyworks的曝險度估計在55%至60%之間，Qorvo的曝險度在30%至35%之間，都屬於「高風險」類別，可能會使其銷售額損失3%到5%不等。

至於「中等風險」的公司，即營收 只可能受影響下降1%至2%的公司，包括高通和博通(Broadcom)。Coherence和Lumentum等感應器公司的營收可能會受到5%-15%的影響。

而屬於「低風險」類別的公司，即銷售額受影響下降不到1%的業者，包括德州儀器、Analog Devices和NXP semiconductor等多元化半導體供應商，因為它們對蘋果的曝險度不到10%。

美國商銀承認，大多數蘋果供應商的估值已經反映出市場對需求的一些擔憂，那些風險曝險度較高的供應商的本益比在8-14倍之間，比歷史本益比低出20%-40%。（財經新聞組）