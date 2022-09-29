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想留住員工？先援助大學學費

財經新聞組／綜合報導
提供員工免費念大學的福利是目前最有效的徵才條件。（路透）
提供員工免費念大學的福利是目前最有效的徵才條件。（路透）

在當前人才爭奪戰中，雇主正在大幅擴大福利以吸引和留住工人。讓員工免費念大學可能是最有效的方式。

全美披薩連鎖店棒約翰(Papa John's)宣布將與合作學校提供全額資助學位，包括馬里蘭大學全球校區、普渡全球大學、鳳凰城大學、科羅拉多理工大學和西部州長大學，同時提供副學士和碩士的學費援助學位和專業證書課程。

該公司表示，大約1.2萬名全職和一線兼職員工，即使是每周工時僅10小時的送貨司機和廚房工作人員，現在都有資格享受擴大的教育福利計畫，包括免費大學。該公司與Bright Horizons旗下EdAssist合作。

根據人力資源管理協會最近的員工福利調查，在疫情之後，這些類型的福利在人才競爭中發揮了重要作用，因此，更多企業正在提供發展新技能的機會。

現在有48%的雇主表示將提供本科或研究生學費援助作為福利。

在EdAssist的客戶中，光是2022年，提供免費學位課程的企業數量就增加了33%，其中包括花旗、麥當勞、Synchrony、Raytheon和T-Mobile等雇主。

其他知名品牌如亞馬遜、家得寶、Target、沃爾瑪、UPS、聯邦快遞、Chipotle和星巴克，也提供資助返校費用的方案。Waste Management不僅為員工支付大學學位和專業證書的費用，還為他們的配偶和子女提供同樣的福利。

職場教育專家兼EdAssist總經理布班(Jill Buban)表示，對於雇主而言，教育即福利是對核心產品的一種最具成本效益的補充，「它們在考慮吸引人才方面出現一些變化。」她補充說，雇主們發現「提高現有基礎員工的技能更具成本效益」，而不是「出去尋找員工」。

Chipotle財務長哈同(Jack Hartung)指出，接受公司免費學位的員工留在公司的可能性要高出3.5倍，進入管理層的可能性要高出7倍。

福利 教育 星巴克

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