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Fed升息4碼聲浪變大

財經新聞組／綜合報導
紐約時報專欄作家克魯曼。（路透）
紐約時報專欄作家克魯曼。（路透）

美國8月消費者物價指數（CPI）高於預期，促使市場認為聯準會（Fed）將更積極升息，預期下周升息4碼的機率已升至37%，並獲得美國前財長桑默斯認同支持。華爾街上調對Fed這輪升息循環的最終利率預估至4%以上，「新興市場教父」墨比爾斯甚至認為，Fed利率可能升到9%才觸頂。

在美國公布8月通膨報告後，野村以通膨再出現上行風險為由，上調9月升息幅度的預估至4碼，而非原估的3碼，這將Fed自1984年來的最大升息幅度。利率市場報價則顯示，市場預期下周升息4碼的機率為37%。

桑默斯在推特貼文表示，若利率不接近4%，無法解決通膨問題，如果他是Fed官員，他會選擇「升息4碼以增強Fed公信力」。Brean資本公司固定收益策略主管布察也認為，升息3碼是最可能結果，但Fed應該升息4碼。

多數投資專業人士則表達懷疑，認為一次超過預期的通膨數據，應該不致使Fed「巨無霸」升息。Seaport全球公司常務董事葛洛瑪指出，Fed會希望遵循市場預期，而市場真正的預期是3碼。美銀也仍預期Fed本月將升3碼。

諾貝爾經濟學獎得主克魯曼則表示，Fed無疑會持續提高利率壓抑通膨，但不應只憑8月的通膨數據，就斷定Fed這波升息循環會持續多久、利率會升到多高。

克魯曼13日推文說，他之前已在紐約時報專欄說明，不應過度解讀美國7月CPI數據下滑；同理，現在對8月數據上升也不應過度解讀。

克魯曼推文寫道：「令人憂慮的是核心通膨數據，但誠如我一直說的，基本上是居住成本使然。

近來若用居住成本來看基礎通膨發生什麼情況，其實是有問題的指標。」他解釋，CPI居住價格還會再攀升好一陣子，純粹因為反映的是市場上新租金的行情走勢，而且隔一段時間才會反映在官方CPI數據上。

然而，市場沒有懸念的是，Fed這次升息循環將更積極升息，投資人押注Fed明年初將把利率拉升至高達4.3%，因為在通膨頑劣且Fed激進升息之際，美國經濟依舊展現韌性，Fed將只能以更強硬的立場抑制需求。

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